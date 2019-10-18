Жовтогарячі вихідні: "Ульянфест" та остання виставка Марчука

Насолоджуємося "Бабиним літом" на повну: концерти, фестивалі, вечірки та виставки.

Благодійний забіг "Power Woman"

Що цікавого: "Power Woman" - це благодійний забіг, що змінює погляд на жінку. На ту жінку, що кожного дня маленькими кроками йде до перемоги над складною хворобою – раком молочних залоз. Цей забіг не про жалість та зітхання, він про те, якою сильною може бути мама, сестра чи кохана, якщо у неї є підтримка! Ми подолаємо бігову дистанцію у 5 та 7 кілометрів для того, щоб підтримати та об’єднати всіх, хто любить життя, активний рух та вірить у перемогу Power Woman.

Коли: 20 жовтня

Де: Труханів остров

Скільки: 300 грн – ці кошти будуть направлені на допомогу жінкам з діагнозом раку молочних залоз

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Наукова вечірка "Science After Dark: Анестезія"

Що цікавого: Темрява знову насувається на місто… А це значить настає час веселитися, пити коктейлі та розв’язувати наукові загадки. Фокус тема: профілактика здоров’я. Де закінчується medical intelligence та починається самолікування? Чи буває біохакинг здоровим? І куди ж без вакцинації.

Чек-ліст вечірки:

надягнути білі халати та «присягнути Гіппократу»

пройти медичний квест та вилікувати пацієнта

послухати науково-популярні лекції

пропустити колбу-іншу зі спиртовмісною рідиною

здати аналіз на глікований гемоглобін

кайфувати від музики

Коли: 18 жовтня 19:00

Де: Національний музей медицини України

Скільки: 350 - 500 грн

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Концерт Lara Fabian у межах туру «50»

Що цікавого: Лара Фабіан дасть два унікальних концерти в межах ювілейного Світового турне «50» на честь 50-ліття співачки і 25 років її творчої діяльності. Під час своїх концертів у Києві артистка виконає пісні з нового альбому «Papillon» та свої відомі хіти різними мовами.

Коли: 19 - 20 жовтня 19:00

Де: Палац «Україна» (вул. Велика Васильківська, 103)

Скільки: від 850 грн

Більше інформації: Facebook

Виставка "Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації"

Що цікавого: Параска Плитка-Горицвіт — гуцульська художниця, письменниця, філософиня, етнографка, фотографиня, яка мешкала у карпатському селі Криворівня. Вона писала прозу й поезію, власноруч створювала книжки, малювала, писала ікони та картини і фотографувала.

Коли: 17 жовтня - 19 січня

Де: Мистецький арсенал

Скільки: 80 грн

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"ВИЧеринка" із Вірою Брежнєвою на Кураж Базарі

Що цікавого: Поговоримо про ВІЛ? "ВИЧеринка" - це молодіжний івент від команди Teenegizer, де відвідувачі обговорюють сексуальне здоров'я та ВІЛ, веселяться та "тусять" із зірковими гостями. Цього разу зіркою буде Віра Брежнєва - посол доброї волі ООН з питань ВІЛ / СНІДу, співачка, актриса та телеведуча.

Коли: 18 жовтня 19:00

Де: Національний комплекс «Експоцентр України», 19-й павільйон

Скільки: Вхід вільний. Реєстрація

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Всі. Свої. Маркет кераміки

Що цікавого: Майстри з усієї країни приїдуть до Києва, щоб поділитися магією українських гончарних традицій. Чекайте на посуд, панно, світильники, кашпо, горщики для квітів та багато іншого — все з глини та з великої любові до своєї справи.

Коли: 19 – 20 жовтня

Де: вул. Десятинна, 12

Скільки: Вхід вільний

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Концерт оркестра військово-повітряних сил США USAFE band “Mузика свободи”

Що цікавого: Із нагоди Дня захисника України відбудеться концерт "Mузика свободи" – продовження серїї музичних заходів дипломатичної місії послів США в Україні та презентує спільний проект The USAFE Band із Київським камерним оркестром. Звучатимуть твори Гленна Міллера, Бінга Кросбі, Елвіса Преслі.

Коли: 19 жовтня 19:00

Де: Національна філармонія України

Скільки: 100 - 600 грн

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Виставка "Ivan Marchuk. Секрети геніальності"

Що цікавого: У рамках проєкту ви побачите 100 невідомих творів, серед яких живопис, графіка і пластика. Вперше в історії, digital галерея ARTAREA «оживить» картини мистця у форматі відео-арту. Іван Марчук особисто проведе декілька авторських екскурсій і майстер клас з живопису. Художник заявив, що це буде його остання виставка у Києві.

Коли: з 18 жовтня 11:00-22:00 (вт-нд)

Де: мистецький простір ARTAREA

Скільки: 150 грн (будні), 200 грн (вихідні)

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"Ульянфест" та нагородження Премії ім. Ульяненка

Що цікавого: У цьому році оголошення результатів Премії ім. Ульяненка пройде більш ніж урочисто. Українські літературні панки - попереду всієї планети. Ми проводимо цілий трьохденний рокфест, на якому на вас чекає антицензурний поетичний батл та виступи рок-гуртів "Бетон", "Регулятори", Braindead Generation, Reve ta Stohne, KARMA LOOK та Ukiez.

Коли: 17 - 20 жовтня

Де: Арт-Клуб «Тёплый Ламповый» (вул. Михайла Омеляновича-Павленка 4/6)

Скільки: Не вказано

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Фестиваль дитячої книги "Азбукове Королівство Магів і Янголів"

Що цікавого: "Азбукове Королівство Магів і Янголів" запрошує до простору свободи, цікавих майстер-класів, презентацій, дружніх балачок і дозвілля. Музей стане місцем для генерації нових задумів та обміну досвідом.

Коли: 17 - 20 жовтня

Де: Музей книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9)

Скільки: 50 грн, дитячий - 20 грн

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Виставка фіналістів конкурсу МУХі 2019

Що цікавого: Shcherbenko Art Centre запрошує на виставку 12 фіналістів 7-го незалежного конкурсу молодих українських художників #МУХі 2019. Це одна з найважливіших арт-подій року, яка задає вектор розвитку сучасного українського мистецтва на найближче майбутнє.

Коли: 17 жовтня - 10 листопада

Де: Національний музей Тараса Шевченка

Скільки: Не вказано

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Концерт "RIZOL Quartet – 80! Краще з програм"

Що цікавого: Легендарний "RIZOL Quartet" створено 1939 року натхненним баяністом Миколою Різолем. Тоді в ансамблі грали сестри Раїса і Марія Білецькі, Микола Різоль та Іван Журомський. Сьогодні репертуар квартетудуже різноманітний, включає твори композиторів різних епох і стилів, зокрема, твори В.А. Моцарта, Й. Гайдна, П. Чайковського, Д. Шостаковича, М. Скорика, А. П’яццолли, І. Шамо, В. Монті, В. Зубицького, Й. Штрауса, В. Чернікова, а також обробки М. Різоля, С. Грінченка та багатьох інших авторів.

Коли: 20 жовтня 19:00

Де: Національна філармонія України

Скільки: 70 - 300 грн

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