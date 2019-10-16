Сущенка вразила якість української музики — в Росії “повний застій”

Колишній політв'язень, журналіст Укрінформу Роман Сущенко особливо сумував в ув’язненні за українською мовою, бо повсякчас доводилося говорити російською.

Про це він сказав під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, відповідаючи на запитання студентів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Три роки мені не було з ким спілкуватися українською мовою. Мені це пекло. Я сумував, і навіть коли на другому році ув’язнення почув хіт “Казки” - “Плакала”, як би пафосно це не звучало, мені защемило в серці... Але в колонії останні кілька місяців у мене було занепокоєння, що коли повернуся сюди, буде важко спілкуватися рідною мовою. На щастя, цього не сталося, хоча досі русизми проскакують... Я переконаний, що завдяки українській мові ми відбуваємося як політична нація і обстоюємо суто українські інтереси”, - підкреслив Сущенко.

За його словами, двомовність, безперечно, допомагає, але українською зобов’язаний розмовляти кожен.

“Така моя позиція, і я її буду обстоювати і далі”, - наголосив Сущенко.

Він також зізнався, що не вистачало в російському ув’язненні спілкування, інтернету, дуже не вистачало книжок і газет.

“Я намагався передплатити українські видання, вдалося десь на два місяці отримувати “Дзеркало тижня”, це ще в “Лефортово”. А потім мені сказали, що, на жаль, оператор, який здійснює доставку, не може вас забезпечити, тому читайте російські видання. Пропонувалися “Мисливство”, “Рибальство”, “Садівництво”... Хоча кілька видань, виданих у Харкові російською мовою, - щось про популярну механіку, про космос, - я читав, цікаво було”, - розповів журналіст.

Він додав, що коли повернувся в Україну, деякі речі були ним наново сприйняті, зокрема українська музика.

“Українська музика в таксі, зовсім інший контент. Я про це й раніше читав, і відзначив той факт, що навіть російські ділові видання досить об’єктивно висловлювалися, оцінювали саме контент української музики, наскільки наші виконавці, автори, режисери, сценаристи, композитори винахідливі. Сам ринок конкурентоспроможний, і завдяки цьому є поступ вперед - нові ритми, нові мелодії, нові сенси. Чого немає там (у РФ - ред.). Там застій повний, одні й ті ж люди... А у нас все змінилося, і воно просто притягує”, - сказав він.

Як повідомлялося, власний кореспондент Укрінформу у Франції Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців, серед яких і Сущенко, і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.