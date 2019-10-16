Найстарішому у світі чоловікові виповнилося 114 років

Найстаріший чоловік у світі, Густав Гернет, відзначив свій 114-й день народження.

Про це повідомляє DW.

"Хоча підтвердження від Книги рекордів Гіннесса ще не було, він (Густав Гернет — ред.) очолив список чоловіків-довгожителів три місяці тому - після смерті 113-річного японця Масадзо Нонака", - йдеться в повідомленні.

Густав Гернет народився в 1905 році в тодішній столиці прусської провінції Померанія - місті Щецин, що нині належить Польщі. Працював корабельним та авіаційним механіком, потім до виходу на пенсію - на газовому заводі. Зараз він живе в німецькому місті Хафельберге, що в землі Саксонія-Анхальт.

Привітати діда і прадіда прийшли члени сім'ї, а також бургомістр. З нагоди дня народження імениннику вручили улюблений торт - Франкфуртський вінець (Frankfurter Kranz).

Фото: DPA