Найстаріша жінка Нідерландів святкує своє 114-річчя
Укрінформ
Гєєйрчьї Кьойнчес, найстарішій жінці Нідерландів, сьогодні виповнилося 114 років.
Про це повідомляє NOS.
“Найстарішій жительці Нідерландів сьогодні виповнилося 114 років”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Кьойнчес стала найстарішою жінкою Нідерландів з 2015 року, коли померла старожилка Неллі де Фріс-Ламмерц.
Поінформовано, що усе своє життя Кьойнчес проживає в нідерландському місті Горинхем. Жінка ніколи не була заміжня. За професією вона швачка.
Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня 2018 року у віці 117 років померла найстарша жінка на Землі – японка Набі Тадзіма.
Фото: GEMEENTE GORINCHEM