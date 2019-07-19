Найстаріша жінка Нідерландів святкує своє 114-річчя

Гєєйрчьї Кьойнчес, найстарішій жінці Нідерландів, сьогодні виповнилося 114 років.

Про це повідомляє NOS.

“Найстарішій жительці Нідерландів сьогодні виповнилося 114 років”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Кьойнчес стала найстарішою жінкою Нідерландів з 2015 року, коли померла старожилка Неллі де Фріс-Ламмерц.

Поінформовано, що усе своє життя Кьойнчес проживає в нідерландському місті Горинхем. Жінка ніколи не була заміжня. За професією вона швачка.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня 2018 року у віці 117 років померла найстарша жінка на Землі – японка Набі Тадзіма.

Фото: GEMEENTE GORINCHEM