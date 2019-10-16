Вистава "Солодка Даруся" взяла 4 нагороди на міжнародному фестивалі

Івано-Франківський облмуздрамтеатр отримав чотири нагороди на міжнародному фестивалі за драму «Солодка Даруся».

Про це повідомляє Івано-Франківський драмтеатр.

«Чотири нагороди від міжнародного журі! «Гран-прі» , «Краща жіноча роль», «Краща вистава великої сцени», «Оригінальне музично-пісенне оформлення». Такі премії отримала наша драма «Солодка Даруся» у постановці народного артиста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Ростислава Держипільського від журі міжнародного театрального фестивалю Homo Ludens, що проходив минулого тижня у Миколаєві», - йдеться у повідомленні.

Франківський театр виграв 4 нагороди за "Солодку Дарусю"/Фото: Івано-Франківський облмуздрамтеатр, Фейсбук

Зазначається, що фестивалі Homo Ludens взяли участь 24 театри з України, Литви, Болгарії, Молдови та Білорусі.

За інформацією акторки Франківського драмтеатру, заслуженої артистки України Галини Баранкевич, яка грає роль Дарусі, цю виставу у Миколаєві зіграли 245-й раз.

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22 жовтня «Солодку Дарусю» планують зіграти знову у стінах Франківського драмтеатру.

Драма «Солодка Даруся» - вистава-легенда, поставлена у 2008 році за романом української письменниці Марії Матіос. Розповідає про гірку долю Дарусі та її батьків, понівечених радянським НКВД у довоєнний та післявоєнний період окупації радянськими військами Західної України. Події розгортаються у глухому гірському селі Черемошне, що на Буковині.

У 2009 та 2010 роках драма «Солодка Даруся» номінувалася на здобуття Національної премії України імені Т.Г.Шевченка.

Фото Івано-Франківський драмтеатр, Фейсбук