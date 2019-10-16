Вистава "Солодка Даруся" взяла 4 нагороди на міжнародному фестивалі
Про це повідомляє Івано-Франківський драмтеатр.
«Чотири нагороди від міжнародного журі! «Гран-прі» , «Краща жіноча роль», «Краща вистава великої сцени», «Оригінальне музично-пісенне оформлення». Такі премії отримала наша драма «Солодка Даруся» у постановці народного артиста України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Ростислава Держипільського від журі міжнародного театрального фестивалю Homo Ludens, що проходив минулого тижня у Миколаєві», - йдеться у повідомленні.Франківський театр виграв 4 нагороди за "Солодку Дарусю"/Фото: Івано-Франківський облмуздрамтеатр, Фейсбук
Зазначається, що фестивалі Homo Ludens взяли участь 24 театри з України, Литви, Болгарії, Молдови та Білорусі.
За інформацією акторки Франківського драмтеатру, заслуженої артистки України Галини Баранкевич, яка грає роль Дарусі, цю виставу у Миколаєві зіграли 245-й раз.
22 жовтня «Солодку Дарусю» планують зіграти знову у стінах Франківського драмтеатру.
Драма «Солодка Даруся» - вистава-легенда, поставлена у 2008 році за романом української письменниці Марії Матіос. Розповідає про гірку долю Дарусі та її батьків, понівечених радянським НКВД у довоєнний та післявоєнний період окупації радянськими військами Західної України. Події розгортаються у глухому гірському селі Черемошне, що на Буковині.
У 2009 та 2010 роках драма «Солодка Даруся» номінувалася на здобуття Національної премії України імені Т.Г.Шевченка.
Фото Івано-Франківський драмтеатр, Фейсбук