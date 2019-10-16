У Франкфурті відкривається найбільший книжковий ярмарок, Україна — серед учасників

У Франкфурті-на-Майні в середу, 16 жовтня, починає роботу 71-й Франкфуртський книжковий ярмарок, найбільший у світі.

Україна представлена великою кількістю видавництв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цього року на Українському національному стенді, який офіційно відкриється о 14 за місцевим часом, представлені 28 видавництв та інших організацій — найбільша кількість за роки участі у ярмарку (майже удвічі більше, ніж торік). Також книги кращого книжкового дизайну Книжкового Арсеналу, експозиція Українського інституту книги, на якій будуть книги, відібрані експертами для трьох каталогів: сучасної української прози, поезії та дитячих книг. На стенді, гасло якого Ukraine: History of Stories, представлять проєкти Ukraїner, Наші Інші і UPHA Made in Ukraine.

Окрім Українського інституту, книги вперше представить Український культурний фонд, який візьме участь у фестивалі ARTS+.

Традиційно проходитимуть читання, зустрічі з читачами, літературні презентації та обговорення. Заплановано, зокрема, презентацію німецького перекладу книжки колишнього бранця Кремля, режисера Олега Сенцова "Жизня" ("Leben") і дискусія "П’ять років боротьби", презентацію есе англійською Understanding Ukraine.

Програма Національного стенду нараховує 16 різнопланових подій. У них, зокрема, беруть участь Андрій Курков, Володимир Єрмоленко, Карл Шльогель, Вахтанг Кебуладзе, Юрій Андрухович, Таня Малярчук, Сергій Жадан, Мирослав Маринович, Алім Алієв, Гаська Шиян, Марілуїза Бек, Ірена Карпа та інші.

Загалом у виставці, яка проходитиме 16-20 жовтня, беруть участь 7450 експонентів із 104 країн; буде організовано 50 подій.

Почесний гість цього року – Норвегія. У Франкфурт завітали прем’єр-міністр цієї країни Ерна Солберг і Кронпринцеса Метте-Маріт. Серед інших – новий нобелівський лауреат в галузі літератури Ольга Токарчук, лауреат Букерівської премії Маргарет Етвуд, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас та інші.

Ярмарок проводиться з 1949 року та вважається найбільшим подібним у світі. Його директор Юрген Боос на пресконференції закликав гравців галузі та медіа тримати руку на пульсі в "часи радикальних трансформацій" і нести відповідальність за формування суспільної думки.