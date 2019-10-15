Помер український письменник і літературознавець Володимир Панченко

Український письменник, літературознавець та критик, засновник і шеф-редактор видання "ЛітАкцент" Володимир Панченко помер на 66-му році життя.

Про це повідомляється на сайті "ЛітАкценту".

"14 жовтня 2019 року о 18:50 не стало Панченка Володимира Євгеновича", - йдеться у повідомленні.

Український ПЕН також відгукнувся на цю сумну звістку. "Важка новина для ПЕН-спільноти. Не стало видатного літературознавця, письменника, професора Києво-Могилянської академії, нашого колеги, друга і вчителя Володимира Панченка", - йдеться у дописі PEN Ukraine у Facebook.

Письменник Михайло Слабошпицький у Facebook зазначив, що всі книжки Панченка "дуже схожі на нього – вони розумні, літературно артистичні і за кожною, як і за ним особисто, вгадується ціла бібліотека".

"Він мужньо йшов до кінця своїх днів, все знаючи наперед. Тільки кілька разів сумно обмовився про те, що нині вийшов на особливу творчу «форму», і в нього було багато оригінальних задумів", - написав Слабошпицький.

Слово прощання з Панченком оприлюднила у Facebook група "Першого грудня".

"До Ініціативної групи "Першого грудня" Володимир Панченко долучився 2015 року і відразу став незамінним. Його щира прихильність і сердечність примножували йому друзів, його мудрість і відчуття слова робили його талановитим співавтором наших документів, його вирозумілість і тактовність давали йому дар посередництва, коли наші дискусії ставали надто емоційними.

А ще ж є в цьому світі "Вікіпедія" багатьох людських сердець, у якій записані всі добрі діла Володимира Панченка, що їх він щедро сіяв довкола себе. Його любили всі, хто знав його, бо таких добродіїв просто неможливо не любити. Відтак пустку з його відходом відчує чимало людей", - зазначається в дописі групи.

Володимир Панченко народився 2 вересня 1954 року в селі Демидівка Одеської області. Автор низки статей, монографій, підручників на літературну та історичну тематику, доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України, член Українського ПЕН, народний депутат України I скликання. Мав звання заслуженого діяча науки і техніки України.

У 1995 році він став лауреатом премії імені Володимира Винниченка Українського фонду культури, у 1996-му – лауреатом літературної премії «Благовіст», у 1998-му – лауреатом літературної премії імені Олександра Білецького, у 2016-му – лауреатом літературної премії ім. Євгена Маланюка.

У квітні 2018-го з'явилося повідомлення про хворобу Панченка. Його дружина Людмила збирала кошти на операцію та лікування.