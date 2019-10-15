Син ведучої NBC потрапив у прямий ефір під час новин про Сирію

Син ведучої NBC потрапив у прямий ефір під час новин про Сирію

Відео
Укрінформ
Телеведуча Кортні К'юб розповідала про ситуацію в Сирії, коли в кадрі з'явився її маленький син.

Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі NBC.

Журналістка Кортні К'юб розповідала про термінові новини із Сирії в прямому ефірі. У той же час в кадрі з'явився її 4-річний син, який намагався привернути до себе увагу мами.

«Вибачте, мої діти тут, прямий ефір», - сказала Кортні К'юб.

Аюи телеведуча мала час заспокоїти дитину та завершити ефір, режисери вивели на екран карту близькосхідного регіону.

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Пізніше журналістка розповіла, що через термінові новини вона не встигла відвезти своїх синів-близнюків до дитсадка, тому взяла їх із собою у студію.

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