Син ведучої NBC потрапив у прямий ефір під час новин про Сирію

Телеведуча Кортні К'юб розповідала про ситуацію в Сирії, коли в кадрі з'явився її маленький син.

Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі NBC.

Журналістка Кортні К'юб розповідала про термінові новини із Сирії в прямому ефірі. У той же час в кадрі з'явився її 4-річний син, який намагався привернути до себе увагу мами.

«Вибачте, мої діти тут, прямий ефір», - сказала Кортні К'юб.

Аюи телеведуча мала час заспокоїти дитину та завершити ефір, режисери вивели на екран карту близькосхідного регіону.

Пізніше журналістка розповіла, що через термінові новини вона не встигла відвезти своїх синів-близнюків до дитсадка, тому взяла їх із собою у студію.