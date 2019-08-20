У Швейцарії знайшли ескізи до "Маленького принца"

Колекцію ескізів Антуана де Сент-Екзюпері до "Маленького принца" знайшли у швейцарському Вінтертурі.

Про це повідомляє Читомо з посиланням на Вінтертурську фундацію мистецтва, культури та історії.

"Ескізи знайшли у будинку місцевого колекціонера Бруно Стефаніні, який купив їх на аукціоні в 1980-х роках. Він помер у грудні 2018 року, після чого ілюстрації до «Маленького принца» виявили в його колекції автографів. За словами представників Вінтертурської фундації, засновником якої і є Бруно Стефаніні, малюнки, що не мають датування, перебувають «на подив в хорошому стані»", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві презентують книгу нащадка українських мігрантів з Аргентини

Зазначається, що на одному з ескізів зображений удав, який проковтнув слона. На кольорових ескізах намальований Маленький принц з іншими героями книжки — Лисицею і П’яницею. Разом з ескізами виявили любовний лист від Антуана де Сент-Екзюпері до його дружини.

Знахідки планують показати Морганівській бібліотеці і музею в Нью-Йорку, де зберігаються ескізи й рукопис «Маленького принца».