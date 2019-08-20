У Львові стронгмени збираються встановити рекорд з перетягування трамваїв

У Львові цієї п'ятниці, 23 серпня, стронгмени планують встановити рекорд з перетягування трамваїв місцевого виробництва загальною вагою у 65, 2 тонни.

Про це з посиланням на Федерацію стронгмену України повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"У цю п’ятницю, 23 серпня 2019 року, об 10.00 год, у місті Львові (вул. Чернівецька, напроти Львівського залізничного вокзалу) відбудеться спроба встановлення рекорду України з перетягування трамваїв концерну "Електрон»", - йдеться у повідомленні.

Участь у "Богатирському буксирі" візьмуть атлети Федерації стронгмену України — чемпіон та рекордсмен світу Володимир Рекша (м. Львів) та чемпіон та рекордсмен світу Сергій Конюшок (м. Київ). Фіксуватимуть досягнення головний суддя Федерації стронгмену України, чемпіон світу Василь Вірастюк та представник Національного реєстру рекордів України.

Планується, що атлети будуть перетягувати руками за канат два зчеплених трамваї "Електрон" загальною вагою 65,2 тонни.

Встановлення рекорду відбуватиметься в рамках підтримки Федерацією стронгмену України українських товаровиробників.

Речник ЛКП "Львівелектротранс" Іван Бондар поінформував, що підприємство надасть для заходу п’яти- і трьохсекційні трамваї "Електрон".