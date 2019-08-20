В Ісландії вшанували пам'ять льодовика, який розтанув через зміну клімату

В Ісландії встановили меморіальну дошку льодовику Ок'єкудль (Ок), який не витримав змін клімату.

Про це повідомляє ВВС.

У церемонії вшанування пам’яті льодовика взяли участь прем’єр Ісландії Катрин Якобсдоуттір, міністр довкілля Гудмундур Інгі Гудбрандссон, а також експрезидент Ірландії Мері Робінсон.

«Ок – перший ісландський льодовик, який утратив статус льодовика. Як очікується, у наступні 200 років така сама доля може спіткати всі наші льодовики. Цей пам'ятник є визнанням того, що ми знаємо, що діється - і що треба зробити», - зазначається на дошці.

Фото: NASA

Ісландський гляціолог Оддур Сігурдссон, який фотографував льодовики країни протягом останніх 50 років, ще в 2003 році помітив, що сніг на Ок'єкудлі розтає швидше, ніж може накопичуватися. А у 2014 році Сігурдссон оголосив про зникнення льодовика, якому було майже 700 років.

Фото: Rice University/Dominic Boyer/Cymene Howe