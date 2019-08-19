У Чернігові камерний хор започаткував лекції-концерти

Чернігівський камерний хор імені Бортнянського започаткував проведення лекцій-концертів у Борисоглібському соборі

Про це повідомив пресцентр філармонійного центру.

"Це експериментальний формат - поєднання концертів з лекціями. Багато хто ходить в храм, вірить у Бога, дотримується якихось традицій, але мало хто знає про їхні витоки, про певні тонкощі", - прокоментував подію головний диригент хору Іван Богданов.

Чотири виступи, присвячені духовній музиці та духовності взагалі відомий хоровий колектив підготував до початку нового концертного сезону. Участь у концертах-лекціях візьмуть лектори-науковці та диригенти з Києва, Львова, Харкова, Сум, Стрия.

Перший такий захід відбувся 18 серпня за участю доктора богослов’я з Чернігова Георгія Лобанова, який поговорив із присутніми на тему "Церковний рік. Свята". Відповідно до теми був підібраний і репертуар колективу: звучали твори на релігійну тематику композиторів Вербицького, Леонтовича, Рахманінова, Стеценка та інших. Диригували хормейстер Лариса Шульга та запрошена зі Стрия Львівської області лауреатка Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів ім. Д.Бортнянського Ольга Калин.

Наступний концерт-лекція на тему "Дива. Святі. Канонізація" відбудеться 8 вересня. Диригуватимуть співом Христина Ониськів (м.Львів) та Сергій Стрельченко (м.Суми).

Академічний камерний хор ім. Д. Бортнянського створений в 1996 році. Він є лауреатом міжнародних та всеукраїнських хорових конкурсів та фестивалів, активний учасник хорових форумів України. Колектив, що об’їхав Україну, виступав у Німеччині, Польщі, Росії, виконує хорову музику вітчизняних та закордонних композиторів від XVI-XXI століть.

Фото: nota.net.ua