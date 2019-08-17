Пиво та лабіринт із конопель: на Сумщині стартував HempFest

На Сумщині в селищі Сад проходить всеукраїнський фестиваль конопель «HempFest».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Захід проводиться з метою популяризації виробів з цієї рослини. Це культура, яка може задовольнити потреби людей в їжі, одязі, житлі, будівельних матеріалах, ліках, тобто спектр її використання надзвичайно широкий», - зазначив на відкритті фестивалю його засновник, директор Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України Віктор Кабанець.

За його словами, Сумщина була і залишається лідером у вирощуванні конопель не тільки в Україні, а й у світі. Зокрема із 7 діючих в Україні коноплезаводів 4 знаходяться саме у Сумській області. Тут працює Інститут луб’яних культур, де створюються нові сорти цієї культури.

«Головне завдання цього заходу – розширити коло однодумців з тим, аби якомога більша кількість людей мали змогу побачити, доторкнутися, скуштувати вироби з цієї культури», - наголосив Кабанець.

Під час фестивалю «HempFest», який проводиться вже вдруге, його організатори презентують коноплю в усіх незвичайних формах. Це їжа, наприклад, конопляний бургер або фалафель, напої, а саме конопляне крафтове пиво та настоянки, конопляні солодощі, конопляний сир, олія, косметичні засоби, одяг та взуття з конопель, лабіринт у коноплях.

Також у програмі фестивалю – розваги етнопарку, цікаві локації із солом'яних снопів, виставка-продаж товарів з конопель, подорож до лабіринту в полі конопель, майстер-класи та етнографічні конкурси, ігри, музичні виступи автентичних українських артистів, гастрономічний ярмарок конопляних страв тощо.

Фото: sts.sumy.ua