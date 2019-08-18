В Одесі, незважаючи на жалобу, проведуть фестиваль

В Одесі, де оголошено жалобу за загиблими під час пожежі в готелі, на морвокзалі все ж проведуть фестиваль "Море шансону".

Про це повідомляє "Думская" .

"18 серпня - день жалоби за загиблими під час пожежі в одеському готелі “Токіо Стар”. Незважаючи на це, ввечері на морвокзалі відбудеться розважальний захід, фестиваль “Море шансону” за участю Гаріка Кричевського, Євгенія Кемеровського та інших", - йдеться в повідомленні.

Організатори фесту повідомляють, що таке рішення було прийнято після багатогодинної наради. Пам'ять загиблих вшанують хвилиною мовчання.

“Аргументуємо нелегко прийняте рішення: “Море шансону” - не просто концерт, а фестиваль, на який їдуть учасники і гості з різних країн; організаторами докладено колосальних зусиль для його здійснення; ми поважаємо наших глядачів, які чекають фестиваль; частина зібраних коштів з продажу квитків ми перерахуємо в допомогу постраждалим людям”, - йдеться в повідомленні команди фестивалю в Facebook .

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня в Одеській області оголошено днем жалоби за загиблими в пожежі в готелі “Токіо-Стар”.

В Одесі в ніч проти суботи, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна, 1, в результаті чого загинуло 9 осіб, також госпіталізовано 10 постраждалих. За словами в.о. голови Одеської ОДА Світлани Шаталової, четверо з них у тяжкому стані.