Евакуйованих з готелю “Токіо Стар” людей розмістили в одеському ліцеї

Людей, евакуйованих з готелю “Токіо Стар”, що горів у Одесі, розмістили в приміщеннях ліцею "Олімпієць”.

Про це повідомляє офіційний сайт міста Одеса.

Як наголошується в повідомленні, 17 серпня під час позачергового засідання виконкому Одеської міської ради ухвалено рішення про тимчасове розміщення постраждалих в результаті пожежі в готелі “Токіо Стар” у приміщеннях Одеського ліцею “Олімпієць” (Дача Ковалевського, 85, колишній інтернат № 5).

“Ми маємо всі умови для надання зручностей людям, які постраждали в результаті пожежі. На даний момент один з поверхів будівлі підготовлено для тимчасового розміщення постраждалих в результаті пожежі. Люди забезпечені всім необхідним. Організовано триразове харчування”, - зазначила директор департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Як повідомляється, одеський ліцей “Олімпієць” розрахований на цілодобове розміщення понад 100 вихованців. Під час літніх канікул діти перебувають на оздоровленні за межами навчального закладу. Будівля забезпечена гарячою і холодною водою, є санітарно-гігієнічні засоби та побутові речі для проживання.

Як повідомляв Укрінформ, у Одесі проти ночі на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі “Токіо Стар” по вул. Водопровідна, 1, в результаті чого загинули 9 людей, також госпіталізовано 10 постраждалих. Спочатку повідомлялося про 8 загиблих, але вдень під час слідчих дій на місці пожежі було виявлено ще одне тіло.

На даний момент в Одесі завершено розтин дев'яти тіл, виявлених після пожежі в готелі “Токіо Стар”. Частину загиблих вже упізнано.

Слідство розглядає три різні версії виникнення пожежі: порушення пожежної безпеки, підпал з метою приховування вбивства, коротке замикання електричних мереж.

У неділю, 18 серпня, в Одеській області оголошено день жалоби за загиблими.

Фото: omr.gov.ua