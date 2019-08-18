Данія заборонить продукти, оброблені дозволеним у ЄС пестицидом

Рішення про заборону хімікату, який використовує низка країн ЄС, Данія планує прийняти незалежно від ухвали євроспільноти.

Про це повідомляє EUobserver.

"Міністр продовольства та сільського господарства Данії Могенс Єнсен, соціал-демократ, доручив національній службі з питань безпеки харчових продуктів підготувати повну заборону продукції, обробленої пестицидом хлорпірифосом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосування хлорпірифосу заборонено у декількох державах ЄС. Проте, оброблена ним продукція потрапляє до споживачів через імпорт з країн, де використання хімікату дозволено.

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Остаточне рішення органів ЄС щодо такої заборони очікується у грудні. Незалежно від його рішення Данія збирається у будь-якому разі цілком відмовитися від оброблених хлорпірифосом продуктів.