Данія заборонить продукти, оброблені дозволеним у ЄС пестицидом
Укрінформ
Рішення про заборону хімікату, який використовує низка країн ЄС, Данія планує прийняти незалежно від ухвали євроспільноти.
Про це повідомляє EUobserver.
"Міністр продовольства та сільського господарства Данії Могенс Єнсен, соціал-демократ, доручив національній службі з питань безпеки харчових продуктів підготувати повну заборону продукції, обробленої пестицидом хлорпірифосом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що застосування хлорпірифосу заборонено у декількох державах ЄС. Проте, оброблена ним продукція потрапляє до споживачів через імпорт з країн, де використання хімікату дозволено.
Остаточне рішення органів ЄС щодо такої заборони очікується у грудні. Незалежно від його рішення Данія збирається у будь-якому разі цілком відмовитися від оброблених хлорпірифосом продуктів.