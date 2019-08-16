Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів: офіційний український трейлер

Офіційний український трейлер Манхеттенського фестивалю короткометражних фільмів представляє кінокомпанія Артхаус Трафік.

Як повідомляють у компанії, трейлер можна побачити на YouTube.

“Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів - це найбільший у світі інтерактивний кінофестиваль. В українських кінотеатрах він пройде з 26 вересня по 6 жовтня”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів щорічно збирає заявки від режисерів всього світу і у вересні представляє чергову добірку фіналістів. Переможців визначає численна міжнародна аудиторія протягом одного тижня.

За традицією, в Україні Манхеттенський міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів представляє компанія “Артхаус Трафік”. У 2019 році українці вже 13-ий раз зможуть приєднатися до вибору кращої короткометражки року.