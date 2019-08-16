Документальний фільм “Моя бабуся з Марса” виходить у прокат 5 вересня

Лірична трагікомедія Александра Міхалковіча “Моя бабуся з Марса” спільного виробництва України, Білорусі та Естонії виходить в український прокат на початку осені.

Перед київською прем’єрою фільм вирушить у мінітур містами України, де відбудуться покази за участю режисера, повідомляє прес-служба Держкіно.

“Головна героїня фільму – бабуся автора Зіна, яка жила в Україні, Росії та Білорусі, а після виходу на пенсію переїхала до Криму. Дотепна і сповнена життєвих сил, вона завжди об’єднувала свою велику сім’ю. Та після геополітичних змін в Україні її відвідини стали для родичів випробуванням: Крим перетворився на “віддалену планету” на зразок Марса. Дорослій людині непросто сприйняти нові реалії, тому вся сім’я, розкидана по різних країнах, почала збиратися, щоб підтримати бабусю й відвідати її у день 80-річчя”, - ідеться в прес-релізі.

Як зазначається, перший показ стрічки відбудеться у Львові 29 серпня, у кінотеатрі “Кінопалац”. 30 серпня стрічку побачать глядачі в Івано-Франківську, в галереї “Вагабундо”. Київська прем’єра відбудеться у столичному кінотеатрі “Жовтень” 31 серпня. На цих показах режисер особисто представить свій фільм аудиторії, а після перегляду відбудуться Q&A-сесії.

Після виходу в прокат 5 вересня “Моя бабуся з Марса” відвідає Маріуполь, Одесу, Херсон, Чернігів та інші міста зі спеціальними показами. Українська прем’єра фільму проходить за підтримки Держкіно України.

Александр Міхалковіч – білоруський режисер, народився у Мінську. У 2016 році закінчив міжнародну навчальну програму DocNomads. У полі його професійного інтересу – довготривалі проекти про близькі особисті стосунки. Створивши низку короткометражних стрічок, режисер випустив свій повнометражний дебют “Моя бабуся з Марса”. Проект цієї картини став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 928 тис. грн при загальній вартості виробництва 2 млн 331 тис. грн.

Світова прем’єра фільму відбулася на міжнародному фестивалі документального кіно у чеському місті Їглава – Ji.hlava IFF. Стрічка також була представлена на кінофорумах DOK.fest München (Мюнхен, Німеччина), Beldocs (Белград, Сербія) та Eastern Neighbours Film Festival (Утрехт, Нідерланди).