У Грузії виявили кургани й артефакти, яким понад 5 тисяч років

У Грузії виявили кургани й артефакти, яким понад 5 тисяч років

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Укрінформ
Міжнародна експедиція Національного музею Грузії в ході археологічного дослідження в південному грузинському селі Звелі знайшла кургани і артефакти, яким 5 тисяч років.
Про це повідомляє портал Новини-Грузії з посиланням на музей.

“До цього моменту, на території досліджень (в Звели — ред.) виявлені потужні кам'яні споруди, що налічують понад 50 століть. Подібна до цієї архітектура раніше на Кавказі не зустрічається. Тут же виявлені поховання та кургани. Разом з побутовими предметами знайдені артефакти ритуального характеру, як, наприклад, станки із зображенням тварин", - йдеться в повідомленні.

У верхніх шарах виявлено глиняний посуд і фігурки тварин, які налічують близько 43 століть. Ці предмети, імовірно, були необхідні для проведення ритуалів.

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На думку вчених, знахідки свідчать про важливість стародавнього поселення в Звелі для всього регіону.

Наголошується, що дослідження цієї місцевості є багаторічним масштабним проектом.

Фото: www.newsgeorgia.ge

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