У Грузії виявили кургани й артефакти, яким понад 5 тисяч років

“До цього моменту, на території досліджень (в Звели — ред.) виявлені потужні кам'яні споруди, що налічують понад 50 століть. Подібна до цієї архітектура раніше на Кавказі не зустрічається. Тут же виявлені поховання та кургани. Разом з побутовими предметами знайдені артефакти ритуального характеру, як, наприклад, станки із зображенням тварин", - йдеться в повідомленні.

У верхніх шарах виявлено глиняний посуд і фігурки тварин, які налічують близько 43 століть. Ці предмети, імовірно, були необхідні для проведення ритуалів.