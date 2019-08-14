Опера Філадельфії також скасувала виступ Домінго, звинуваченого у домаганнях

Опера Філадельфії скасувала виступ іспанського співака Пласідо Домінго після того, як 9 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє NBC Philadelphia.

“Відомий оперний тенор Пласідо Домінго не буде виступати в опері Філадельфії на концерті-відкритті у вересні”, - йдеться у повідомленні.

Раніше опера Сан-Франциско вирішила скасувати концерт за участю 78-річного всесвітньо відомого оперного співака.

Як повідомлялося, восьмеро співачок і танцівниця звинувачують Домінго в сексуальних домаганнях. Ідеться про період з кінця 1980-их.

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Пізніше сам Домінго заявив, що шкодує з приводу того, що його дії засмутили когось чи змусили почуватися незручно, хоча його наміри були якнайкращі.