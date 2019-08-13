Оперного співака Пласідо Домінго звинуватили у сексуальних домаганнях
Про це повідомляє The Guardian.
“Декілька жінок звинуватили оперного співака Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, восьмеро співачок та одна танцівниця звинувачують Домінго в сексуальних домаганнях, які почалися наприкінці 1980-х і тривали упродовж трьох десятиліть.
Зазначається, що "некоректна поведінка" з боку іспанського оперного співака була у компаніях, де Домінго обіймав керівні посади.
Пізніше сам Домінго заявив, що жалкує з приводу того, що засмутив когось чи змусив почувати себе незручно попри найкращі наміри.
Він також вважає, що всі його спілкування з жінками відбувалися за згодою сторін.
Водночас іспанець визнає, що поточні стандарти поведінки в суспільстві “сильно відрізняються від минулих часів”.