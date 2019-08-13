Всесвітньо відомого оперного співака Пласідо Домінго звинуватили у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє The Guardian.

“Декілька жінок звинуватили оперного співака Пласідо Домінго в сексуальних домаганнях”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, восьмеро співачок та одна танцівниця звинувачують Домінго в сексуальних домаганнях, які почалися наприкінці 1980-х і тривали упродовж трьох десятиліть.

Зазначається, що "некоректна поведінка" з боку іспанського оперного співака була у компаніях, де Домінго обіймав керівні посади.

Пізніше сам Домінго заявив, що жалкує з приводу того, що засмутив когось чи змусив почувати себе незручно попри найкращі наміри.

Читайте також: У Швеції ексміністра обвинуватили у домаганнях до депутаток

Він також вважає, що всі його спілкування з жінками відбувалися за згодою сторін.

Водночас іспанець визнає, що поточні стандарти поведінки в суспільстві “сильно відрізняються від минулих часів”.