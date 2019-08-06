У Швеції ексміністра обвинуватили у домаганнях до депутаток

Ексміністру сільського господарства Швеції Ескілу Ерландссону висунули обвинувачення в сексуальному домаганні до кількох депутаток парламенту країни.

Про це інформує Local.

«Колишньому шведському депутату і міністру з питань сільського господарства Ескілу Ерландссону висунули звинувачення за трьома випадками сексуального домагання. Чотири депутатки заявили, що Ерландссон торкався їх без їхньої згоди», - йдеться в повідомленні.

Сам Ерландссон, член Центристської партії, залишив парламент у березні - після того як йому вперше закинули звинувачення.

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Шведська прокуратура почала попереднє розслідування, а в понеділок порушила кримінальну справу, яку буде передано до суду.

У прокуратурі зазначають що, спочатку йшлося про чотирьох жінок. Але одну справу було закрито, оскільки особа ймовірної жертви не була встановлена. Суд, як очікується, почнеться восени, але дати ще не призначили. Ерландссон, зі свого боку, відкидає усі обвинувачення.

Фото: Jan Henricson, Svenskjakt.se