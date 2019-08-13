Із виступу камерного оркестру почався музичний фестиваль у Львові

У Львові відбувся концерт-прелюдія до фестивалю «Музика в старому Львові», під час якого жителі та гості міста змогли насолодитись ексклюзивним проектом «Нова квадромузична система».

Про це повідомила прес-служба міської ради.

“Концерт відбувся за участю Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова», на базі якого й сформувався фестиваль. Він представив музичну програму в оригінальному акустичному вирішенні: публіка розташовувалась в центрі, а виконавці сформували чотири острівки навколо слухачів", - йдеться у повідомленні.

Фестиваль «Музика в старому Львові» / Фото: Львівська міська рада

Фестиваль «Музика в старому Львові» в обласному центрі пройде вже вшосте. Під час фестивалю відбудуться події, кожна з яких демонструватиме багатовимірність, різноманітність та унікальність музичної культури міста.

У програмі - концерти органної музики за участю американської виконавиці Ґейл Арчер, провідної української органістки Олени Мацелюх та польського органіста Владислава Шиманського; концерти барокової та класичної музики європейських й українських митців у цікавих виконавських втіленнях. У фоє Львівської національної філармонії у виконанні Євгена Кострицького (скрипка) та Олени Жукової (клавесин) прозвучить повний цикл із шести Сонат для скрипки та клавесина Й.С. Баха, задля чого до Львова привезуть унікальний інструмент — клавесин нідерландського майстра, зроблений 1968 року як точна копія великого французького клавесина XVIII ст. та розписаний вручну.

Концерти відбудуться у знакових для міста локаціях: у фоє Львівської національної філармонії, Гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла, Храмі святого Івана Хрестителя, Латинському кафедральному соборі тощо. Також фестиваль пошириться на прикордонне українське селище Нижанковичі та польське місто Краків.

Чимало подій музичного свята будуть безкоштовними, тож відвідати їх зможуть усі охочі.