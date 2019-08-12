Цієї ночі українці зможуть спостерігати пік зорепаду Персеїди

У серпні українці можуть побачити одне з найкрасивіших і найвідоміших явищ нічного неба Північної півкулі — метеорний потік Персеїди. Фактичний пік метеорного дощу Персеїди цьогоріч очікується у ніч з 12 на 13 серпня

Про це повідомляє Streetastronomy.

"Персеїди - динамічний, стабільний та чисельний метеорний потік, що досягає свого максимуму щороку у серпні. Розпочинається все зазвичай 17 липня і закінчується 24 серпня. Впродовж піку кількість метеорів, що згорають в атмосфері, може досягати в середньому чисельності від 80 до 120 за годину", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у 2019 році пікове значення кількості метеорів за годину, яке може побачити людина на темному небі та радіанті, що в ідеальних умовах знаходиться прямо над головою спостерігача, становить 80.

"За прогнозами Міжнародної метеорної організації, фактичний пік метеорного дощу Персеїди цьогоріч очікується у ніч з 12 на 13 серпня. Ночі напередодні та опісля піку також будуть багаті на метеори. Але майже повний місяць затьмарить не надто яскраві метеори. Тому найкращим часом спостереження будуть вранішні години 11, 12 та 13 серпня. Врахуйте це, якщо у ніч піку активності передбачатиметься погана погода, або щось інше може завадити вашим спостереженням", - зазначають у повідомленні.

Уточнюється, що метеорний дощ Персеїд відбувається щороку з 17 липня по 24 серпня, коли Земля проходить через орбіту комети Свіфта—Туттля.

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Для спостереження Персеїд не потрібні астрономічні прилади, вимоги — обрати найменш штучно освітлене місце з якнайбільшим оглядом неба і виділити кілька годин на спостереження.