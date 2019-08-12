Дім Versace вибачився за футболки з "країнами" Гонконг і Макао

Елітний італійський бренд Версаче вибачився за те, що на одній з його футболок Гонконг і Макао були позначені як країни, а не автономні території, що викликало різку критику в китайських соціальних мережах.

Про це повідомляє NHK.

Соціальні мережі в Китаї висловили критику з приводу дизайну цих футболок, кажучи, що будь-які спроби посягання на суверенітет Китаю неприйнятні.

Представник бренду Версаче, відома китайська актриса Ян Мі також опублікувала заяву в інтернеті, сказавши, що вона розриває контракт з цим модним будинком. Вона висловила своє обурення з цього приводу.

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Версаче опублікував заяву, визнавши свою неуважність і вибачився за наслідки.

У заяві йдеться, що модний будинок любить Китай і поважає його територію та суверенітет.

У компанії також запевнили, що вже вилучили ці футболки з продажу.