На Сумщині проходить міжнародний рок-фестиваль "Схід-Рок"

У Тростянці Сумської області розпочався VII Міжнародний фестиваль «Схід-Рок».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щороку «Схід-Рок» дає можливість молодим колективам виступити на одній сцені з «монстрами» української рок-музики. Молоді групи проходять на фестиваль шляхом відбору. У 2018 році на чотири місця на головній сцені фестивалю претендувало майже 500 груп», - розповів головний організатор заходу міський голова Тростянця Юрій Бова.

Він розповів, що виступи артистів проходять на території архітектурної пам’ятки XVIII століття Круглий двір, яка тривалий час була відкритим концертним майданчиком. До речі, вона є головним символом фестивалю і зображена на його логотипі.

Під час фестивалю, який триватиме ще й завтра, функціонує безкоштовне наметове містечко у дендропарку «Нескучне».

Цього року гостям заходу, а їх, як і в минулі роки, очікується до 10 тисяч, оцінити свою виконавську майстерність пропонують близько 20 гуртів. Серед них буде і шведський поп-панк-гурт The Headlines, який презентує свій новий альбом «In the end».

На фестивалі виступить і українсько-американський гурт Flit. Після перерви довжиною у вісім років вони повернулися в Україну і дадуть кілька концертів.

Окрасою фестивалю стане участь Дмитра Шурова (Pianoбой) з потужним та енергійним шоу.

Вартість одноденного квитка на всі виступи виконавців – 400 грн, на 2 дні – 700 грн.

З гідно з рішенням Тростянецького виконкому безкоштовно фестиваль зможуть відвідати діти віком до 14 років у супроводі батьків, учасники АТО/ООС, діти учасників АТО/ООС, діти з інвалідністю та з багатодітних родин. А жителі громади, які отримали картку мешканця Тростянецької ОТГ та пільгову картку її жителя, зможуть придбати квиток на фестиваль з 50-відсотковою знижкою.