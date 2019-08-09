На Сумщині вихідними пройдуть два рок-фестивалі

«У Тростянці 10-11 серпня відбудеться традиційний, 7-й за ліком міжнародний фестиваль «СХІД-РОК». Як завжди, виступи артистів відбудуться на території архітектурної пам’ятки XVIII століття, яка тривалий час була відкритим концертним майданчиком. Вона є головним символом фестивалю і зображена на його логотипі. Щороку «СХІД-РОК» дає можливість молодим колективам виступити на одній сцені з «монстрами» української рок-музики. Молоді групи проходять на фестиваль шляхом відбору. У 2018 році на чотири місця на головній сцені фестивалю претендувало майже 500 груп», - розповів головний організатор заходу, мер Тростянця Юрій Бова.

За його словами, під час фестивалю функціонуватиме безкоштовне наметове містечко, розташоване у дендропарку «Нескучне», який закохує своєю природою, каскадом з трьох озер і таємничим гротом «Німф».

Цього року гостям заходу оцінити свою виконавську майстерність запропонують близько 20 гуртів. Серед них буде і шведський поп-панк гурт The Headlines. Вони презентують свій новий альбом «In the end» на головній сцені «СХІД-РОК-2019».

Також в рамках фестивалю виступить україно-американський гурт Flit. Після перерви довжиною у вісім років вони повернуться в Україну і зіграють кілька концертів.

Окрасою фестивалю стане участь у ньому Дмитра Шурова (Pianoбой). Він подарує гостям фестивалю потужне та енергійне шоу.

Початок концертів кожного дня о 12.00, офіційне ж відкриття фестивалю відбудеться 10 серпня 0 17.00 на сцені Круглого двору

Вартість одноденного квитка на всі виступи виконавців – 400 грн, на 2 дні – 700 грн.

Безкоштовно ж фестиваль, згідно з рішенням Тростянецького виконкому, зможуть відвідати діти віком до 14 років у супроводі батьків, учасники АТО/ООС, діти учасників АТО/ООС, діти з інвалідністю та з багатодітних родин. Право придбати квиток на фестиваль з 50% знижкою мають всі жителі громади, які отримали картку мешканця Тростянецької ОТГ та пільгову картку її жителя.

Ще один подібний захід 10 серпня пройде у селі Алтинівка Кролевецького району. Тут відбудеться всеукраїнський ХІІ фестиваль живої музики «Rock на селі – 2019».

Його учасниками стануть гурти з Києва, Харкова та Сумської області.

«Захід проведуть на території місцевого футбольного поля. На гостей чекають виступи 15-ти гуртів, конкурс на кращий образ в стилі «Rock на селі», креативні фотозони, фудкорти, фаєршоу, наметове містечко, драйвовий настрій, душевні посиденьки біля вогнища під гітару до самого ранку та багато іншого. Також організатори запрошують усіх охочих мотоциклістів взяти участь у яскравому перфомансі – «Пришестя байків». Для цього потрібно приїхати на фестиваль на своєму мототранспорті», - розповіли організатори фестивалю в Кролевецькій районній раді.

Розпочнеться фестиваль в Алтинівці о 19.00.

Фото: www.ufest.in.ua; facebook