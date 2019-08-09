Письменники просять МОН повернути Уласа Самчука у шкільну програму

Волинська та Рівненська обласні організації НСПУ ініціювали звернення до МОН із проханням повернути творчість українського письменника, журналіста, члена уряду УНР у вигнанні Уласа Самчука у шкільну програму.

Про це повідомила відома рівненська письменниця Ірина Баковецька на своїй сторінці у Facebook.

«Масштабну постать української ідеології та титана вітчизняної класичної літератури вилучили із загальноосвітньої шкільної програми. Мотивація (одна із) - відтворення автором жахіть голодомору, геноцидів щодо українського народу, нації тощо, що негативно впливають на психіку дітей. Так, хай наші діти не знають відвертої історії їхнього щасливого сьогодення. І що далі? Сьогодні - Самчук, а завтра - Шевченко, за нетерпимість та нетолерантність до московітів», - написала Баковецька.

Також вона опублікувала звернення творчих організацій Рівненщини та Волині з проханням передбачити у шкільній програмі вивчення творчості Уласа Самчука (1905-1987 рр.).

Як повідомив у коментарі Укрінформу голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Смик, відповідний лист-звернення на підтримку волинських та рівненських колег готують і на Тернопільщині, де пройшло дитинство та шкільні роки Уласа Самчука.

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Як повідомлялося, український письменник, журналіст і публіцист, редактор, член уряду УНР у вигнанні Улас Самчук народився у 1905 році на Рівненщині. Написав трилогію «Волинь», в якій описав збірний образ української молодої людини кінця 1920-х - початку 1930-х pоків, що прагне знайти місце України у світі та шляхи її національно-культурного й державного становлення. Ідейним продовженням «Волині» є повість «Кулак» (1932 р.). У романі «Марія» (1934) відтворено Голодомор як трагедію українського народу, у романі «Гори говорять» (1934) - боротьбу гуцулів з угорцями на Закарпатті.

Письменник помер у Торонто в 1987 році.

У селі Тилявка Шумського району Тернопільської області відкрито літературно-меморіальний музей письменника та встановлено йому погруддя. У Рівному діє Літературний музей Уласа Самчука.