Спортивні вихідні: битва водяними кульками, козацькі розваги та футбольний матч

Нічний похід через Київ, битва водяними кульками, кінопоказ "Друзів" чи з`їзд вболівальників "Манчестер Юнайтед" - наша афіша на ці вихідні сподобається усім!

Нічний похід через Київ

Що цікавого: Через весь нічний Київ з одного кінця на інший пішки за ніч. З собою брати: воду-їжу, дощовик / парасольку / сміливість, змінні шкарпетки (2-3 пари), зручне розношене взуття, засіб від комарів. Маршрут пролягатиме через велосипедно-пішохідний міст.

Коли: 9 серпня 20:30 - 10 серпня 08:00

Де: Біля входу в Дрім Таун з боку Героїв Дніпра

Скільки: Вхід вільний

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Вперше в Україні концерт Connan Mockasin

Що цікавого: Його теплий, м’який котячий голос і оригінальний гітарний стиль у купі з чарівливою дивакуватістю дають такий ефект, що неможливо пройти повз. Другий альбом «Caramel» (2013) записаний у готельній кімнаті у Токіо. Це іронічно-сексуальна мильна опера під ритм-енд-блюзові ритми і густий гітарний кисіль.

Коли: 11 серпня 20:00

Де: ЮБК (Труханів острів)

Скільки: від 820 грн

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Перша зустріч літературного клубу "Навиворіт" у Києві

Що цікавого: Премія підлітків «Навиворіт» та «Видавництво Старого Лева» засновують літературний клуб. Раз на місяць журі премії «Навиворіт» публічно обговорюватиме книжки з письменниками, перекладачами і літературними експертами. На першій зустрічі – у п’ятницю, 9 серпня, – поговоримо про нову книжку «Ларс. LOL» Ібен Акерлі й минулорічного лауреата премії «Навиворіт» — «Руки розбійника» Фінн-Олє Гайнріха.

Коли: 9 серпня 18:30

Де: Книгарня-кав’ярня Старого Лева (вул. Прорізна, 10)

Скільки: Вхід вільний

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Кіновечір «Друзі» (Friends)

Що цікавого: Згадай, скільки разів ти дивився “Друзів”? Переживав, коли Рос та Рейчел вкотре сходились і розходились, підспівував “Smelly Cat” Фібі, радів за Моніку та Чендлера і сміявся з жартів Джоуі. Знаємо - безліч! Саме тому і обрали цей серіал, щоб зробити атмосферу твоєї п‘ятниці максимально затишною. Дивитимемось мовою оригіналу (англійською) з субтитрами.

Коли: 9 серпня 21:00

Де: Літня тераса готелю Mercure Kyiv Congress (вул. В. Гетьмана, 6). Вхід через третій поверх самого готелю

Скільки: 150 грн на людину – місця за столиком; 600 грн – за весь столик біля дивану (розрахований на 4-7 персон). Всю суму депозиту можна використати для замовлень по меню.

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Безкоштовний концерт класичної музики у парку "Позняки"

Що цікавого: Цей струнний квартет – це закохані у свою справу музиканти. Ці програми – це романтичні подорожі музичними епохами та стилями. Ви почуєте як найдосконаліші твори музичної класики, так і українські композиції, що визначають наш культурний код.

Коли: 9 серпня 20:00

Де: Парк "Позняки"

Скільки: Вхід вільний

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Свято Меду до Маковія

Що цікавого: Відвідувачі матимуть змогу познайомитися і стати безпосередніми учасниками давніх традиційних українських обрядів: виготовлення обрядових букетів – «маковійчиків»; водіння хороводів навколо традиційного символу свята – «Маковія». Бажаючі зможуть брати участь у конкурсі на кращий букет. У музеї буде працювати ярмарок меду, на якому будуть представлені різні види меду з усіх регіонів України. Усі бажаючі зможуть брати участь у дегустації медів і придбати мед та інші продукти бджільництва з різних куточків України.

Коли: 11 серпня 10:00-18:00

Де: Національний музей народної архітектури та побуту України (вул. Академіка Тронька)

Скільки: Не вказано

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Міжнародний з`їзд вболівальників Манчестер Юнайтед

Що цікавого: Червона феєрія у серці України місті Києві — "Міжнародний з`їзд вболівальників Манчестер Юнайтед"! 15:30 - марш вболiвальникiв вiд станції метро Печерська до пабу Бестія. 18:30-20:30 - перегляд матчу Манчестер Юнайтед - Челсі.

Коли: 11 серпня

Де: Паб BESTia

Скільки: Вхід вільний

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Кубок Київського велотреку 2019

Що цікавого: Шановні спортсмени, любителі та всі небайдужі! Запрошуємо прийняти участь у змаганнях на Київському велотреку! На вас чекають захопливі старти, гарний настрій та медалі!

Коли: 10 серпня 15:00

Де: Київський велотрек (вул. Богдана Хмельницького, 58)

Скільки: Реєстрація

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Кінопоказ для підлітків від Docudays UA

Що цікавого: Запрошуємо тебе першим/першою побувати в офісі-квартирі, де ми створюємо найбільший в Україні фестиваль документального кіно. І для нас це не просто квартира. Це простір, де народжуються наші ідеї, це місце, де відбираються найкращі документальні стрічки, це офіс, де ми зустрічаємося з режисерами, журналістами, акторами і навіть рок-зірками.

Ми покажемо тобі фільм «У моїй кімнаті» (реж. Аєлет Альбенда). Стрічка сформована із відео, взятих із YouTube-каналів шістьох підлітків. Усі вони діляться тим, що болить їм найбільше.

Коли: 9 серпня 17:00-20:00

Де: вул. Мала Житомирська, 11

Скільки: Вхід на кінопоказ вільний. Реєстрація

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Вуличні Food & Music

Що цікавого: Їжа. Діджей. Хайп. Розваги. Погомоним?

Коли: 9 - 11 серпня

Де: Стадіон НТК ім. Баннікова (Госпітальний провулок, 1)

Скільки: Вхід вільний. Реєстрація

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Gooch Brown. Вечірка на балконі

Що цікавого: Вечірки у середмісті тривають! 10 серпня о 18:00 з-під пульту Zhenya Sugak лунатимуть енергійні треки. Б'ємось об заклад: встояти на місті ви не зможете! Женя — DJ, директорка групи YUKO та резидентка будинку культури Masterskaya. З 20:00 керувати танцполом буде сам Wadim Braun — досвідчений DJ, який знається на різних стилях та запалює танцполи вже 15 років. Приходьте насолоджуватися мультиформатним сетом найтанцювальніших треків!

Коли: 10 серпня 18:00-22:00

Де: Всі Свої (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

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6 років фестивалю Ulichnaya Eda

Що цікавого: Фестивалю Ulichnaya Eda - 6 років. Це 70 фестивалів та жодних планів зупинятися. Ось і привід зустрітися на ігристе?!

Коли: 10 - 11 серпня

Де: Арт-завод Платформа (вул. Біломорська, 1)

Скільки: Для тих, хто народився в серпні - вхід безкоштовний. 150 грн

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Битва водяними кульками "Мочилово 2019"

Що цікавого: Тільки позитивні емоції та мокрий одяг. Кидайте водяні кульки та отримуйте заряд нових, незабутніх вражень!

Коли: 10 серпня 15.00 - 16.00

Де: Стадіон НТК ім. Баннікова (Госпітальний провулок, 1)

Скільки: 90 грн (вхід + 30 кульок з водою), 10 кульок з водою - 20 грн., дощовик - 20 грн

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Виставка "КУЛІШ. Пантелеймон Куліш"

Що цікавого: Чим цікавий Пантелеймон Куліш сучасному українцеві? «Думаємо, зараз він був тим, кого називають лідером думок: одним з найпопулярніших блогерів з купою фоловерів, гострим на слово критиком, і не тільки літературнопричетних речей, генієм PR-менеджменту та чи не найзатребуванішим автором рецензій» - діляться куратори виставки.

Коли: з 2 серпня 10:00-17:00

Де: вул. Лаврська 9, корпус 9 (на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)

Скільки: За квитками музею

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Козацькі розваги 2019

Що цікавого: Бажаєте долучитись до звичаїв і традицій козацтва, які живуть і передаються із покоління в покоління? Ви маєте змогу на власні очі побачити силу, витривалість, швидкість, спритність та мужність сучасних козаків.

Коли: 10 серпня 12:00-18:00

Де: Хрещатик

Скільки: Вхід вільний

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Забіг E-motion Run на 5 км

Що цікавого: Захід проводиться з метою популяризації спорту серед киян. Траси: дитячий забіг - 500м, дорослий забіг - 5 км.

Коли: 10 серпня 08:00

Де: Маріїнський парк, Музей води (вул. Грушевського, 1В)

Скільки: Дитячий забіг - 100 грн, дорослий забіг - 500 грн. Реєстрація

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Концерт «Музика з фільмів про любов в саду»

Що цікавого: Новий сезон чарівних концертів в ботанічному саду на жасминовій галявині. Цього вечора прозвучить музика з фільмів: «Солодкий листопад», «Ла-Ла-Ленд», «Красуня», «Охоронець», «500 днів Літа», «Леон», «Чоловік і жінка», «Великий Гетсбі», «Один День» та інших.

Коли: 10 серпня 20:00

Де: Національний ботанічний сад ім. М. Гришка (вул. Тимірязєвська, 1)

Скільки: 350 грн

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Міжнародний проект non-objective art «Велике Коло»

Що цікавого: «Велике Коло» – міжнародний мультиекспозиційний виставковий проект, що представить незалежні художні об’єднання та проекти безпредметного мистецтва з усього світу.

Коли: 4 липня - 8 вересня

Де: Центр сучасного мистецтва M17 (вул. Антоновича, 102-104)

Скільки: Не вказано

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Матч ФК «Динамо» - ФК «Шахтар»

Що цікавого: Домашній матч футбольного клубу «Динамо» у протистоянні з «Шахтарем».

Коли: 10 серпня 17:00-20:00

Де: НСК «Олімпійський»

Скільки: від 60 до 1000 грн

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«День професій» в Cosmopolite Multimall

Що цікавого: Кожна дитина – особистість, унікальна та неповторна з безліччю талантів і здібностей. Головне завдання батьків – помітити й розвивати ці вміння у дітей. В Cosmopolite MULTIMALL відбудеться «День професій», де будуть знайомити малечу з особливостями різних професій.

Коли: 10 серпня 13:00

Де: Cosmopolite MULTIMALL, Block А, level 3 (вул. Вадима Гетьмана, 6)

Скільки: Вхід вільний

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