Спортивні вихідні: битва водяними кульками, козацькі розваги та футбольний матч
Нічний похід через Київ
Що цікавого: Через весь нічний Київ з одного кінця на інший пішки за ніч. З собою брати: воду-їжу, дощовик / парасольку / сміливість, змінні шкарпетки (2-3 пари), зручне розношене взуття, засіб від комарів. Маршрут пролягатиме через велосипедно-пішохідний міст.
Коли: 9 серпня 20:30 - 10 серпня 08:00
Де: Біля входу в Дрім Таун з боку Героїв Дніпра
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Вперше в Україні концерт Connan Mockasin
Що цікавого: Його теплий, м’який котячий голос і оригінальний гітарний стиль у купі з чарівливою дивакуватістю дають такий ефект, що неможливо пройти повз. Другий альбом «Caramel» (2013) записаний у готельній кімнаті у Токіо. Це іронічно-сексуальна мильна опера під ритм-енд-блюзові ритми і густий гітарний кисіль.
Коли: 11 серпня 20:00
Де: ЮБК (Труханів острів)
Скільки: від 820 грн
Більше інформації: Facebook
Перша зустріч літературного клубу "Навиворіт" у Києві
Що цікавого: Премія підлітків «Навиворіт» та «Видавництво Старого Лева» засновують літературний клуб. Раз на місяць журі премії «Навиворіт» публічно обговорюватиме книжки з письменниками, перекладачами і літературними експертами. На першій зустрічі – у п’ятницю, 9 серпня, – поговоримо про нову книжку «Ларс. LOL» Ібен Акерлі й минулорічного лауреата премії «Навиворіт» — «Руки розбійника» Фінн-Олє Гайнріха.
Коли: 9 серпня 18:30
Де: Книгарня-кав’ярня Старого Лева (вул. Прорізна, 10)
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Кіновечір «Друзі» (Friends)
Що цікавого: Згадай, скільки разів ти дивився “Друзів”? Переживав, коли Рос та Рейчел вкотре сходились і розходились, підспівував “Smelly Cat” Фібі, радів за Моніку та Чендлера і сміявся з жартів Джоуі. Знаємо - безліч! Саме тому і обрали цей серіал, щоб зробити атмосферу твоєї п‘ятниці максимально затишною. Дивитимемось мовою оригіналу (англійською) з субтитрами.
Коли: 9 серпня 21:00
Де: Літня тераса готелю Mercure Kyiv Congress (вул. В. Гетьмана, 6). Вхід через третій поверх самого готелю
Скільки: 150 грн на людину – місця за столиком; 600 грн – за весь столик біля дивану (розрахований на 4-7 персон). Всю суму депозиту можна використати для замовлень по меню.
Більше інформації: Facebook
Безкоштовний концерт класичної музики у парку "Позняки"
Що цікавого: Цей струнний квартет – це закохані у свою справу музиканти. Ці програми – це романтичні подорожі музичними епохами та стилями. Ви почуєте як найдосконаліші твори музичної класики, так і українські композиції, що визначають наш культурний код.
Коли: 9 серпня 20:00
Де: Парк "Позняки"
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Свято Меду до Маковія
Що цікавого: Відвідувачі матимуть змогу познайомитися і стати безпосередніми учасниками давніх традиційних українських обрядів: виготовлення обрядових букетів – «маковійчиків»; водіння хороводів навколо традиційного символу свята – «Маковія». Бажаючі зможуть брати участь у конкурсі на кращий букет. У музеї буде працювати ярмарок меду, на якому будуть представлені різні види меду з усіх регіонів України. Усі бажаючі зможуть брати участь у дегустації медів і придбати мед та інші продукти бджільництва з різних куточків України.
Коли: 11 серпня 10:00-18:00
Де: Національний музей народної архітектури та побуту України (вул. Академіка Тронька)
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
Міжнародний з`їзд вболівальників Манчестер Юнайтед
Що цікавого: Червона феєрія у серці України місті Києві — "Міжнародний з`їзд вболівальників Манчестер Юнайтед"! 15:30 - марш вболiвальникiв вiд станції метро Печерська до пабу Бестія. 18:30-20:30 - перегляд матчу Манчестер Юнайтед - Челсі.
Коли: 11 серпня
Де: Паб BESTia
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Кубок Київського велотреку 2019
Що цікавого: Шановні спортсмени, любителі та всі небайдужі! Запрошуємо прийняти участь у змаганнях на Київському велотреку! На вас чекають захопливі старти, гарний настрій та медалі!
Коли: 10 серпня 15:00
Де: Київський велотрек (вул. Богдана Хмельницького, 58)
Скільки: Реєстрація
Більше інформації: Facebook
Кінопоказ для підлітків від Docudays UA
Що цікавого: Запрошуємо тебе першим/першою побувати в офісі-квартирі, де ми створюємо найбільший в Україні фестиваль документального кіно. І для нас це не просто квартира. Це простір, де народжуються наші ідеї, це місце, де відбираються найкращі документальні стрічки, це офіс, де ми зустрічаємося з режисерами, журналістами, акторами і навіть рок-зірками.
Ми покажемо тобі фільм «У моїй кімнаті» (реж. Аєлет Альбенда). Стрічка сформована із відео, взятих із YouTube-каналів шістьох підлітків. Усі вони діляться тим, що болить їм найбільше.
Коли: 9 серпня 17:00-20:00
Де: вул. Мала Житомирська, 11
Скільки: Вхід на кінопоказ вільний. Реєстрація
Більше інформації: Facebook
Вуличні Food & Music
Що цікавого: Їжа. Діджей. Хайп. Розваги. Погомоним?
Коли: 9 - 11 серпня
Де: Стадіон НТК ім. Баннікова (Госпітальний провулок, 1)
Скільки: Вхід вільний. Реєстрація
Більше інформації: Facebook
Gooch Brown. Вечірка на балконі
Що цікавого: Вечірки у середмісті тривають! 10 серпня о 18:00 з-під пульту Zhenya Sugak лунатимуть енергійні треки. Б'ємось об заклад: встояти на місті ви не зможете! Женя — DJ, директорка групи YUKO та резидентка будинку культури Masterskaya. З 20:00 керувати танцполом буде сам Wadim Braun — досвідчений DJ, який знається на різних стилях та запалює танцполи вже 15 років. Приходьте насолоджуватися мультиформатним сетом найтанцювальніших треків!
Коли: 10 серпня 18:00-22:00
Де: Всі Свої (вул. Десятинна, 12)
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
6 років фестивалю Ulichnaya Eda
Що цікавого: Фестивалю Ulichnaya Eda - 6 років. Це 70 фестивалів та жодних планів зупинятися. Ось і привід зустрітися на ігристе?!
Коли: 10 - 11 серпня
Де: Арт-завод Платформа (вул. Біломорська, 1)
Скільки: Для тих, хто народився в серпні - вхід безкоштовний. 150 грн
Більше інформації: Facebook
Битва водяними кульками "Мочилово 2019"
Що цікавого: Тільки позитивні емоції та мокрий одяг. Кидайте водяні кульки та отримуйте заряд нових, незабутніх вражень!
Коли: 10 серпня 15.00 - 16.00
Де: Стадіон НТК ім. Баннікова (Госпітальний провулок, 1)
Скільки: 90 грн (вхід + 30 кульок з водою), 10 кульок з водою - 20 грн., дощовик - 20 грн
Більше інформації: Facebook
Виставка "КУЛІШ. Пантелеймон Куліш"
Що цікавого: Чим цікавий Пантелеймон Куліш сучасному українцеві? «Думаємо, зараз він був тим, кого називають лідером думок: одним з найпопулярніших блогерів з купою фоловерів, гострим на слово критиком, і не тільки літературнопричетних речей, генієм PR-менеджменту та чи не найзатребуванішим автором рецензій» - діляться куратори виставки.
Коли: з 2 серпня 10:00-17:00
Де: вул. Лаврська 9, корпус 9 (на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)
Скільки: За квитками музею
Більше інформації: Facebook
Козацькі розваги 2019
Що цікавого: Бажаєте долучитись до звичаїв і традицій козацтва, які живуть і передаються із покоління в покоління? Ви маєте змогу на власні очі побачити силу, витривалість, швидкість, спритність та мужність сучасних козаків.
Коли: 10 серпня 12:00-18:00
Де: Хрещатик
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook
Забіг E-motion Run на 5 км
Що цікавого: Захід проводиться з метою популяризації спорту серед киян. Траси: дитячий забіг - 500м, дорослий забіг - 5 км.
Коли: 10 серпня 08:00
Де: Маріїнський парк, Музей води (вул. Грушевського, 1В)
Скільки: Дитячий забіг - 100 грн, дорослий забіг - 500 грн. Реєстрація
Більше інформації: Facebook
Концерт «Музика з фільмів про любов в саду»
Що цікавого: Новий сезон чарівних концертів в ботанічному саду на жасминовій галявині. Цього вечора прозвучить музика з фільмів: «Солодкий листопад», «Ла-Ла-Ленд», «Красуня», «Охоронець», «500 днів Літа», «Леон», «Чоловік і жінка», «Великий Гетсбі», «Один День» та інших.
Коли: 10 серпня 20:00
Де: Національний ботанічний сад ім. М. Гришка (вул. Тимірязєвська, 1)
Скільки: 350 грн
Більше інформації: Facebook
Міжнародний проект non-objective art «Велике Коло»
Що цікавого: «Велике Коло» – міжнародний мультиекспозиційний виставковий проект, що представить незалежні художні об’єднання та проекти безпредметного мистецтва з усього світу.
Коли: 4 липня - 8 вересня
Де: Центр сучасного мистецтва M17 (вул. Антоновича, 102-104)
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
Матч ФК «Динамо» - ФК «Шахтар»
Що цікавого: Домашній матч футбольного клубу «Динамо» у протистоянні з «Шахтарем».
Коли: 10 серпня 17:00-20:00
Де: НСК «Олімпійський»
Скільки: від 60 до 1000 грн
Більше інформації: Facebook
«День професій» в Cosmopolite Multimall
Що цікавого: Кожна дитина – особистість, унікальна та неповторна з безліччю талантів і здібностей. Головне завдання батьків – помітити й розвивати ці вміння у дітей. В Cosmopolite MULTIMALL відбудеться «День професій», де будуть знайомити малечу з особливостями різних професій.
Коли: 10 серпня 13:00
Де: Cosmopolite MULTIMALL, Block А, level 3 (вул. Вадима Гетьмана, 6)
Скільки: Вхід вільний
Більше інформації: Facebook