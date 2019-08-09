Ален Делон одужує після інсульту

83-річний французький актор Ален Делон відновлюється після інсульту у швейцарській клініці.

Про це заявив його старший син Ентоні, повідомляє Straits Times.

Він сказав, що життєві функції батька були "ідеальні, і його стан стабілізувався, на думку лікарів".

За словами Ентоні, Делона оперували в лікарні в Парижі, де він пробув три тижні в реанімації. Після цього він повернувся до Швейцарії, де й відновлюється зараз.

«У той час як батько був у лікарні, вся наша родина чергувала біля його ліжка», — заявив Ентоні Делон.

Як повідомлялося, у червні стало відомо, що Алена Делона госпіталізували в американський шпиталь в престижному передмісті Парижа Нейї-сюр-Сен через скарги на головний біль.

Читайте також: Ален Делон потрапив до лікарні

Французький актор театру і кіно, режисер, сценарист і секс-символ кількох поколінь Ален Делон найбільшу популярність здобув завдяки своїм ролям у фільмах "Рокко і його брати" (1960), "На яскравому сонці" (1960), "Самурай" (1967), "Двоє в місті" (1973).