Американський банк пробачив клієнтам усі борги

Американський банк “Chase” списав усі борги власникам кредитних карток у Канаді.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що списання торкнулося власників кредитних кобрендингових карток, випущених у співпраці з Amazon та Marriott.

У банку не пояснили причини свого рішення, але експерти пов’язують його із тим, що “Chase” покинув канадський ринок ще минулого року і витрати на адміністрування боргу були, вірогідно, вищими, ніж потенційний прибуток.

“Урешті-решт ми зрозуміли, що таке рішення буде найкращим для усіх сторін, особливо наших клієнтів”, - зазначила речниця банку Марія Мартінез.

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У банку також не розкрили інформацію про те, скільки клієнтів потрапили під списання й загальну суму пробаченого боргу.