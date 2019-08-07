Волонтерка випустила "ведмежачий путівник" країнами світу

"Мій ведмедик-мандрівник – добрий, милий, красивий. Він трохи наївне дитя, трохи талановитий поет. У книзі є віршована частина, щоправда, вона трохи менша від прозової, але усі ці чудові вірші за ведмедика насправді написав відомий український письменник Олександр Ірванець", - розповіла в коментарі Укрінформу Тетяна Давиденко.

За її словами, листи Степана вщерть пересипані цитатами з текстів Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Богдана-Ігоря Антонича, Антона Чехова й Федора Достоєвського, а в цілому книга повна іронії та інтертекстуальності.

«Таким чином, пишучи свої замітки, він ніби проводить стислий курс української і світової літератури. Але країною призначення для мого ведмедика завжди є Україна», - наголосила письменниця.

Вона зазначила, що на написання книги її надихнула поїздка до Індонезії, хоча оповідання саме про цю подорож вона до книги не включила.

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«Там достатньо багато цікавих дорожніх нарисів, то із західної, то із східної півкулі землі, з різних екзотичних країн і міст, а також з міст України, які Степан справді відвідав. Робота над «Країною призначення» тривала 10 років. А побачити, як виглядає Степан, можна завдяки малюнкам Аліни Гаєвої», - зазначила письменниця.

Авторка вважає, що її книга для дорослих читачів, проте завдяки чудовим ілюстраціям та листам до святого Миколая діти також можуть її почитати.