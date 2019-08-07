Волонтерка випустила "ведмежачий путівник" країнами світу
"Мій ведмедик-мандрівник – добрий, милий, красивий. Він трохи наївне дитя, трохи талановитий поет. У книзі є віршована частина, щоправда, вона трохи менша від прозової, але усі ці чудові вірші за ведмедика насправді написав відомий український письменник Олександр Ірванець", - розповіла в коментарі Укрінформу Тетяна Давиденко.
За її словами, листи Степана вщерть пересипані цитатами з текстів Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Богдана-Ігоря Антонича, Антона Чехова й Федора Достоєвського, а в цілому книга повна іронії та інтертекстуальності.
«Таким чином, пишучи свої замітки, він ніби проводить стислий курс української і світової літератури. Але країною призначення для мого ведмедика завжди є Україна», - наголосила письменниця.
Вона зазначила, що на написання книги її надихнула поїздка до Індонезії, хоча оповідання саме про цю подорож вона до книги не включила.
«Там достатньо багато цікавих дорожніх нарисів, то із західної, то із східної півкулі землі, з різних екзотичних країн і міст, а також з міст України, які Степан справді відвідав. Робота над «Країною призначення» тривала 10 років. А побачити, як виглядає Степан, можна завдяки малюнкам Аліни Гаєвої», - зазначила письменниця.
Авторка вважає, що її книга для дорослих читачів, проте завдяки чудовим ілюстраціям та листам до святого Миколая діти також можуть її почитати.