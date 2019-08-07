Графічний роман донецького художника про терор в ОРДЛО випустили десятьма мовами

За підтримки Міністерства інформаційної політики України, роман відомого донецького художника Сергія Захарова «Діра» про виживання і терор в ОРДЛО переклали більш, ніж 10 мовами, щоб донести світові правду про реалії російської агресії і окупації на Донбасі.

Про це повідомляє Yabl.

«Спочатку «Діра» вийшла українською мовою. Сьогодні вона перекладена більш ніж 10 мовами, серед яких: російська, англійська, французька, китайська, арабська, естонська, латвійська, литовська, угорська, румунська», - йдеться у повідомленні.

Книгу презентують міжнародним журналістам, політиками, дипломатам.

Цей роман-комікс розповідає про прихід росіян в Донецьк і масовий терор проти всього українського. Агресії в ОРДЛО почав протистояти арт-опір. Група патріотів створила підпільне творче об'єднання «Мурзилка», яке з березня по серпень 2014 року виставляло на вулицях Донецька карикатурні образи нової окупаційної адміністрації та їх пособників.

Фото: vybory.pravda.com.ua, books.lutasprava.com