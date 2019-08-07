Український режисер Шилов став членом Європейської кіноакадемії
Укрінформ
Український режисер та сценарист Юрій Шилов став членом Європейської кіноакадемії.
Про це повідомляє Держкіно у Facebook.
"Юрій Шилов – член Європейської кіноакадемії. Голова Держкіно Пилип Іллєнко вітає українського режисера Юрія Шилова з набуттям статусу академіка Європейської кіноакадемії!", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цьогоріч фільм Шилова «Панорама», який став для режисера дебютом у повному метрі, представляв Україну у конкурсній програмі документальних фільмів 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.
Фото: Держкіно, Фейсбук