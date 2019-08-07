Український режисер Шилов став членом Європейської кіноакадемії

Український режисер та сценарист Юрій Шилов став членом Європейської кіноакадемії.

Про це повідомляє Держкіно у Facebook.

"Юрій Шилов – член Європейської кіноакадемії. Голова Держкіно Пилип Іллєнко вітає українського режисера Юрія Шилова з набуттям статусу академіка Європейської кіноакадемії!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч фільм Шилова «Панорама», який став для режисера дебютом у повному метрі, представляв Україну у конкурсній програмі документальних фільмів 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

Фото: Держкіно, Фейсбук