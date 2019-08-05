Вийшов фінальний трейлер фільму “Фокстер&Макс”

З’явився фінальний трейлер українського сімейного фантастичного фільму “Фокстер & Макс”. Сама стрічка вийде на екрани кінотеатрів вже 19 вересня.

Про це повідомляє пресслужбаДержкіно.

“Це дуже важливий для нас фільм, і ми також чекаємо його виходу в прокат. Очікується, що “Фокстер & Макс” стане однією з найбільших кіноподій осені”, - підкреслює голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Переглянути трейлер можна на YouTube-каналі Держкіно.

Відео: Держкіно України

“Фокстер & Макс” - український сімейний фантастичний фільм про пригоди хлопчика та пса-супергероя. За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик із нанофарбами і малює зображення собаки. Несподівано намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється на собаку-наноробота з суперможливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець, який починає за ними полювати.

“Ще трохи, і це місто буде моїм”, - говорить головний антагоніст фільму Мирон, натякаючи на свої підступні плани. Злодія зіграв польський актор Томаш Освєчінскі.

Як розповідає режисер фільму Анатолій Матешко, за кадром Томаш — добра людина з відмінним почуття гумором. “Тому навіть коли він грає абсолютне зло, все одно залишає глядачам шанс на усмішку та позитивні емоції”, - зазначає режисер.

Сам Томаш Освєчінскі вважає, що “Фокстер і Макс” — це справжня “голлівудська” стрічка. “Я був приємно здивований кількістю трюків, спецефектів та професіоналізмом української команди на знімальному майданчику! Особливо велике враження справили на мене діти, які зіграли головних героїв. Такі юні актори, але так легко справлялися зі своєю роботою!” - згадує він.

Головні ролі — Макса та його подруги Соні — у фільмі зіграли юні актори з Тернополя Богдан Козій та Віталія Турчин, для яких ці зйомки стали дебютними у кіно. Саме їхні герої у команді з суперсобакою Фокстером будуть чинити опір злочинцям та рятувати світ.

Виробництвом стрічки “Фокстер & Макс” займається кінокомпанія Prоnto Film. Над сценарієм працювали канадський сценарист Скотт Париз’єн та Анастасія Матешко. Фільм знятий за підтримки Держкіно та Українського культурного фонду. Дистрибуцією картини займаються FILM.UA Distribution і MMD UA.