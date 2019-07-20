Серіал

Серіал "Відьмак": вийшов перший трейлер

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Укрінформ
Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер серіалу "Відьмак" (The Witcher), знятого за серією книг польського фантаста Анджея Сапковського.

Про це повідомляє "24 канал".

У ролику показано головних героїв: Відьмака, Єнніфер, принцесу Ціріллу та інших.

Зйомки першого сезону завершилися у травні 2019 року. Перший сезон  включатиме вісім епізодів.

Відео: Netflix 

"Відьмак" – екранізований серіал, в основу якого покладено серію книг польського письменника Анджея Сапковського. Режисером серіалу став Томек Багінскі, шоураннером проекту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко.

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Над постановками боїв працює знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". 

Прем'єра серіалу "Відьмак" запланована на листопад-грудень 2019 року.

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