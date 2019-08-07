Конкурс на відновлення Нотр-Даму виграли китайські дизайнери

Конкурс на відновлення Нотр-Даму в Парижі, де сталася пожежа 15 квітня, виграли китайські дизайнери.

Про це повідомляє China Daily.

«Два китайські дизайнери зі своєю роботою ParisHeartBeat виграли у конкурсі дизайнерів для собору Нотр-Дам у Франції», - повідомляє ЗМІ.

Конкурс був ініційований GoArchitect, незалежним видавцем книг, що базується в Лос-Анджелесі, і отримав 226 пропозицій з 56 країн світу. Під час конкурсу проголосувало понад 30 000 осіб.

Обидва китайські дизайнери, Цай Зейю та Лі Сібей, зараз працюють у Skidmore, Owings& Merrill Foundation (Чикаго, США) і закінчили університет Цінхуа та Пекінський технологічний університет.

Три основні моменти дизайну Paris Heart Beat- це капсула TimeParis, міський калейдоскоп та дзеркальний дах. Зокрема, замість згорілого шпиля пропонується створити «магнетичну левітаційну установку».

В описі проєкту зазначається,: «Новий шпиль означає пам'ять, присутність і надію людей. Капсула часу ритмічно рухається вгору і вниз, дихає і б'ється разом з містом. Зображення всередині вежі шпиля створює калейдоскоп міста. Яскраве скло забарвлює світ, тоді як структура зображує тінь. Краса і логіка вікна - троянди Нотр-Дама повністю інтерпретується в дизайні».

GoArchitect не пов'язаний з французьким урядом, католицькою церквою або собором.

Переможці отримають нагороду в розмірі тисячі доларів.

Як повідомляв Укрінформ, Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) значно постраждав у результаті пожежі, що сталася 15 квітня. Вогнем знищено головний шпиль і дві третини дерев'яного даху. Вціліли дві вежі та фасад. Також вдалося евакуювати та зберегти основні духовні реліквії і скарби храму.

Зображення: designnotredame.com