Конкурс на відновлення Нотр-Даму виграли китайські дизайнери
Про це повідомляє China Daily.
«Два китайські дизайнери зі своєю роботою ParisHeartBeat виграли у конкурсі дизайнерів для собору Нотр-Дам у Франції», - повідомляє ЗМІ.
Конкурс був ініційований GoArchitect, незалежним видавцем книг, що базується в Лос-Анджелесі, і отримав 226 пропозицій з 56 країн світу. Під час конкурсу проголосувало понад 30 000 осіб.
Обидва китайські дизайнери, Цай Зейю та Лі Сібей, зараз працюють у Skidmore, Owings& Merrill Foundation (Чикаго, США) і закінчили університет Цінхуа та Пекінський технологічний університет.
Три основні моменти дизайну Paris Heart Beat- це капсула TimeParis, міський калейдоскоп та дзеркальний дах. Зокрема, замість згорілого шпиля пропонується створити «магнетичну левітаційну установку».
В описі проєкту зазначається,: «Новий шпиль означає пам'ять, присутність і надію людей. Капсула часу ритмічно рухається вгору і вниз, дихає і б'ється разом з містом. Зображення всередині вежі шпиля створює калейдоскоп міста. Яскраве скло забарвлює світ, тоді як структура зображує тінь. Краса і логіка вікна - троянди Нотр-Дама повністю інтерпретується в дизайні».
GoArchitect не пов'язаний з французьким урядом, католицькою церквою або собором.
Переможці отримають нагороду в розмірі тисячі доларів.
Як повідомляв Укрінформ, Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) значно постраждав у результаті пожежі, що сталася 15 квітня. Вогнем знищено головний шпиль і дві третини дерев'яного даху. Вціліли дві вежі та фасад. Також вдалося евакуювати та зберегти основні духовні реліквії і скарби храму.
Зображення: designnotredame.com