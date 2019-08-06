175-річчя Рєпіна відзначили театралізованим дійством

Святкування з нагоди 175-річчя від дня народження великого художника Іллі Рєпіна відбулися в його рідному місті Чугуєві Харківської області.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла директор художньо-меморіального музею Рєпіна Світлана Бучаста.

"День 175-річчя від дня народження Рєпіна за календарем припав на понеділок, 5 серпня, коли музеї зазвичай закриті. Але цього дня наш музей, розміщений у будинку, де колись жив Рєпін, відкрив свої двері. Причому гостей запросив на театралізоване свято під назвою "Українське серце Рєпіна" сам ювіляр. Образ Рєпіна, як і образи героїв його картин, починаючи зі знаменитого полотна "Запорожці пишуть листа турецькому султану", відтворили актори харківських театрів", - зазначила Бучаста.

На Харківщині відзначили 175-річчя від дня народження Іллі Рєпіна / Фото: https://kharkivoda.gov.ua

За її словами, у заході взяли участь голова Харківської облради Сергій Чернов, заступник голови Харківської ОДА Анатолій Бабічев, представники творчої інтелігенції, а також художники - учасники міжнародного Рєпінського пленеру, заснованого в Чугуєві 20 років тому.

Бучаста повідомила, що на святі відкрили виставки робіт лауреатів рєпінських премії різних років, вручили премії у галузі скульптури, декоративно-прикладного та монументального мистецтва (на конкурс було подано понад 150 робіт). Крім того, художників заохотили обласними стипендіями: завдяки підтримці ОДА цього року їх розмір збільшено удвічі і становить 35 тис. грн. На святі також представили фільм про життя і творчість Рєпіна "Політ над вічністю" і альбом-каталог "Ілля Рєпін і Харківщина", виданий спеціально до ювілею художника.

Директор музею також розповіла, що в музеї-садибі Рєпіна до його ювілею підготували одразу дві виставки: "Хресна хода. Чугуївські джерела рєпінського шедевра" і "Музейні пів століття".

"Гості свята мали змогу прогулятися квітучим садом, відвідали будинок і майстерню Рєпіна, частувалися особливим, "рєпінським", чаєм, взяли участь в інтерактивних квестах - від шоу-виставки "Коли картини оживають" до "Дії живих скульптур", помилувалися картинами вихованців і педагогів Чугуївської дитячої художньої школи імені Рєпіна. На завершення свята відбулася концертно-розважальна програма - симфонічне шоу просто неба", - додала Бучаста.