Шануймо українську святиню чотирьох століть – Почаївську ікону Божої Матері

Єдиними устами і серцем будемо славити Бога у своїй єдиній Церкві, яка не належить жодному іноземному центру

Наша українська земля відома багатьма чудотворними іконами. Ми знаємо понад 200 назв ікон на честь Пресвятої Богородиці, які на українській землі проявили себе чудотворними. Одну з таких святинь – Почаївську ікону Божої Матері – вшановують на наших землях уже понад чотири століття. Саме ця ікона допомогла захистити Почаївський монастир від руйнування турками в далекому 1675 році.

На жаль, сьогодні Почаївська лавра на теренах Західної України – осередок не українського, а російського православ’я, але ми віримо, що з Божою допомогою з часом ми всі об’єднаємось у єдиній визнаній помісній Українській Православній Церкві. І тоді всі ми, українці, єдиними устами і єдиним серцем будемо славити Бога у своїй єдиній Церкві, яка не належить жодному іноземному центру.

Святковою літургією відзначили престольне свято у храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері в селищі Черняхів, що на Житомирщині. Усіх вірян та духовенство привітали зі святом та разом молилися, щоб Матір Божа Своїм покровом охороняла всіх нас від усякого зла, щоб ми у доброму здоров’ї завжди могли збиратися у храмі й прославляти Її ім’я.

Сьогодні також привітали архієпископа Житомирського і Поліського Володимира (Василь Шлапак) з ювілеєм, побажавши йому міцного здоров’я і Божого благословіння та нагородили владику орденом святого архістратига Божого Михаїла.

Митрополит Епіфаній

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