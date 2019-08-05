Шануймо українську святиню чотирьох століть – Почаївську ікону Божої Матері
Наша українська земля відома багатьма чудотворними іконами. Ми знаємо понад 200 назв ікон на честь Пресвятої Богородиці, які на українській землі проявили себе чудотворними. Одну з таких святинь – Почаївську ікону Божої Матері – вшановують на наших землях уже понад чотири століття. Саме ця ікона допомогла захистити Почаївський монастир від руйнування турками в далекому 1675 році.
На жаль, сьогодні Почаївська лавра на теренах Західної України – осередок не українського, а російського православ’я, але ми віримо, що з Божою допомогою з часом ми всі об’єднаємось у єдиній визнаній помісній Українській Православній Церкві. І тоді всі ми, українці, єдиними устами і єдиним серцем будемо славити Бога у своїй єдиній Церкві, яка не належить жодному іноземному центру.
Святковою літургією відзначили престольне свято у храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері в селищі Черняхів, що на Житомирщині. Усіх вірян та духовенство привітали зі святом та разом молилися, щоб Матір Божа Своїм покровом охороняла всіх нас від усякого зла, щоб ми у доброму здоров’ї завжди могли збиратися у храмі й прославляти Її ім’я.
Сьогодні також привітали архієпископа Житомирського і Поліського Володимира (Василь Шлапак) з ювілеєм, побажавши йому міцного здоров’я і Божого благословіння та нагородили владику орденом святого архістратига Божого Михаїла.
Митрополит Епіфаній
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