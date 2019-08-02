Гарвардський університет має найбільше надбагатих випускників

Гарвардський університет випускає найбільшу кількість надбагатих студентів (ultra-high-net-worth alumni) у порівнянні з іншими американськими ВНЗ.

Відповідний рейтинг склала міжнародна дослідницька організація Wealth-X, повідомляє W7 News.

«Гарвард має значну перевагу перед іншими ВНЗ за кількістю випускників UHNW та рівнем їхніх статків. Майже 80% цієї групи власноруч створили свої статки, що є найвищим показником серед трьох університетів, на яких зосереджено увагу», - йдеться у звіті Wealth-X.

Як зазначається, кількість випускників Гарварду, які вважаються надзаможними, перевищує 13 тис. 650 осіб. На другому місці рейтингу Wealth-X Стенфордський університет, на третьому — Університет Пенсильванії.

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Ці три університети посідають перші місця і в рейтингу США, і у світовому. До останнього увійшли лише три вищі навчальні заклади за межами Сполучених Штатів — британські Кембриджський та Оксфордський університети й французька бізнес-школа INSEAD.

Фото: liferead.media