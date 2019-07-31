Фільм "Паваротті" вже у вересні вийде на українські екрани

“У кінотеатрах України фільм “Паваротті” можна буде побачити вже у вересні”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, режисер Рон Говард пропонує новий погляд на життя та кар’єру легендарного оперного співака. Пройшовши довгий шлях від сина простого пекаря до найкращого тенора в історії, Паваротті збирав до 500 тисяч глядачів і двічі потрапляв до книги рекордів Гіннеса.

Говард та його команда переглянули десятки інтерв'ю Лучано Паваротті, кілометри рідкісних архівних плівок, які стали основою фільму. Режисер записав 53 інтерв'ю - із членами сім'ї, учнями та колегами співака. Йому вдалося дістати приватні відеозаписи, які ніколи раніше не були оприлюднені.

Сценарій фільму написав Марк Монро. У фільмі, зокрема, з'являться режисер Спайк Лі, журналіст Філ Донах’ю, музикант Стіві Уандер та інші. Хронометраж стрічки 1 година 54 хвилини.