Пісня Old Town Road побила рекорд Despacito в американському чарті

Музичний хіт Old Town Road американського репера Lil Nas побив усі рекорди видання Billboard.

Вперше за 60 років існування в чаті Billboard Hot 100 пісня протрималася в топі 17 тижнів, передає "Голос Америки".

Попередній рекорд - 16 тижнів - належить композиції One Sweet Day 1995 р. у виконанні Мерайї Кері та Boyz II men's, а також хіту Despacito у виконанні Луїза Фонса і Дедді Янкі разом з Джастіном Бібером 2017 року.

Пісня Old Town Road у співпраці з музикантом Біллі Реєм Сайрусом відноситься до стилю кантрі реп (або також південний-хіп-хоп) і поєднує реп-куплети з традиційними американськими кантрі-мелодіями.

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Відеокліп, який також привернув чимало уваги, набрав понад 240 млн переглядів, проте це ще далеко до Despacito, абсолютного лідера Youtube за кількістю переглядів - 6,4 мільярда переглядів.