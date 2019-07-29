Українські льотчики здійснили посадку на кратер найактивнішого вулкана Африки
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
“Екіпаж вертольоту Мі-8 українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго успішно виконав складне завдання із забезпечення роботи групи вулканологів, які досліджують вулкан Ньямлагіра - здійснили висадку науковців на кратер активного вулкана, висота якого сягає трьох кілометрів”, - йдеться у повідомленні.
Українські льотчики здійснили посадку на кратер найактивнішого вулкану Африки / Фото: Пресслужба Міноборони
Зазначається, що повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається серйозна турбулентність. Навіть під час елементарного, на перший погляд, завдання, а саме польоту навколо кратеру вулкана, довелося зіткнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год, — розповів льотчик Володимир Прокопенко.
Небезпека чатує і під час посадки на поверхню кратера, адже пласти застиглої вулканічної лави є досить крихкими і можуть провалитися під значним тиском.
Після висадки науковців вертоліт повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. За кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців, успішно завершивши іще одне завдання Місії.