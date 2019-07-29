Українські льотчики здійснили посадку на кратер найактивнішого вулкана Африки

Українські льотчики здійснили посадку на кратер вулкана Ньямлагіра, що є найактивнішим у Африці.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

“Екіпаж вертольоту Мі-8 українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго успішно виконав складне завдання із забезпечення роботи групи вулканологів, які досліджують вулкан Ньямлагіра - здійснили висадку науковців на кратер активного вулкана, висота якого сягає трьох кілометрів”, - йдеться у повідомленні.

Українські льотчики здійснили посадку на кратер найактивнішого вулкану Африки / Фото: Пресслужба Міноборони

Зазначається, що повітряні маси у районі вулканів-сусідів Ньямлагіра та Ньїрагонго є досить нестабільними. Спостерігається серйозна турбулентність. Навіть під час елементарного, на перший погляд, завдання, а саме польоту навколо кратеру вулкана, довелося зіткнутися із сильним попутним вітром, швидкість якого сягала 90 км/год, — розповів льотчик Володимир Прокопенко.

Небезпека чатує і під час посадки на поверхню кратера, адже пласти застиглої вулканічної лави є досить крихкими і можуть провалитися під значним тиском.

Після висадки науковців вертоліт повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. За кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців, успішно завершивши іще одне завдання Місії.