У Перу активізувався вулкан: МЗС оприлюднило для українців "гарячі лінії"
Укрінформ
У Перу оголошено евакуацію жителів прилеглої до вулкана Убінас території у зв’язку з його активізацією.
Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС у Twitter.
“У Перу активізувався вулкан Убінас. Оголошено евакуацію жителів прилеглої місцевості”, - йдеться в повідомленні.
У Перу активізувався вулкан Убінас. Оголошено евакуацію жителів прилеглої місцевості. У разі надзвичайної ситуації, #КонсулПоруч: +51 993 458 779, emb_pe@mfa.gov.ua pic.twitter.com/jNM3H3G6ib— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 25, 2019
У МЗС також нагадали українцям, щоб у разі надзвичайної ситуації зверталися за телефоном +51 993 458 779 та писали на e-mail: emb_pe@mfa.gov.ua.
Фото: Twitter департаменту консульської служби МЗС