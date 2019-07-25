У Перу активізувався вулкан: МЗС оприлюднило для українців "гарячі лінії"

У Перу оголошено евакуацію жителів прилеглої до вулкана Убінас території у зв’язку з його активізацією.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС у Twitter. “У Перу активізувався вулкан Убінас. Оголошено евакуацію жителів прилеглої місцевості”, - йдеться в повідомленні. У Перу активізувався вулкан Убінас. Оголошено евакуацію жителів прилеглої місцевості. У разі надзвичайної ситуації, #КонсулПоруч: +51 993 458 779, emb_pe@mfa.gov.ua pic.twitter.com/jNM3H3G6ib — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 25, 2019 У МЗС також нагадали українцям, щоб у разі надзвичайної ситуації зверталися за телефоном +51 993 458 779 та писали на e-mail: emb_pe@mfa.gov.ua. Фото: Twitter департаменту консульської служби МЗС