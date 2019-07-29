Вакарчук виставив на аукціон свою сорочку для підтримки проєкту "Я, Ніна"

Співак і політик Святослав Вакарчук вирішив підтримати проєкт ведучої і акторки Яніни Соколової зі створення фільму за реальними подіями з її життя. Для цього він продає на благодійному аукціоні свою сорочку.

Про це Вакарчук повідомив на сторінці у Facebook.

“Яніна Соколова, людина яка вражає, надихає, дивує, мотивує. Талановита і щира. Її новий проєкт “Я, Ніна” — повнометражний художній фільм, заснований на реальних подіях з життя телеведучої та журналістки... Маю честь долучитися своїм лотом (саме та #червонасорочка) до благодійного аукціону, який Яніна та її команда проводять до 31 липня, а зібрані кошти підуть на зйомки фільму”, — написав Вакарчук.

Саме в цій сорочці Святослав Вакарчук 26 травня 2019 року виступив на легендарному концерті Океан Ельзи / Okean Elzy 360°. Згодом у тій самій сорочці він прийшов на запис передачі “Рандеву з Яніною Соколовою”, а в кінці запису подарував її в підтримку проєкту “Я, Ніна”. Прослідкувати весь шлях червоної сорочки можна за хештегом #червонасорочкавакарчука. Це весела і зворушлива історія про те, як дві людини з чудовим почуттям гумору зіграли в справжній вербальний пінг-понг.

Більше про аукціон можна дізнатися тут: https://bit.ly/32JSwa6 Він триває до 13:00, 31 липня 2019 року.

Станом на ранок 29 липня зібрано понад 3 388 600 грн від більш ніж 4 тисяч доброчинців.

На сайті, присвяченому проєкту Яніни Соколової, зазначається, що мета — зібрати 4 млн грн. Це необхідний бюджет на період препродакшну та на перший тиждень зйомок фільму, зйомки ключових епізодів якого були заплановані на 12 -20 липня на Одеському міжнародному кінофестивалі.

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“Я, Ніна” - це фільм про молоду успішну журналістку, яка здається цілком щасливою: коханий чоловік, двоє дітей, улюблена робота, друзі й молодість. Проте одного разу у неї діагностують рак. Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онколог Олександра, молода лікар з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори і символом одужання.

Як зазначається, це "проєкт, який змінить ставлення соціуму до онкохворих та хворих на рак до самих себе".

Фото: facebook.com/yaninafilm