Притула закликає підтримати проект Яніни Соколової про боротьбу з раком

Притула закликає підтримати проект Яніни Соколової про боротьбу з раком

Укрінформ
Відомий шоумен Сергій Притула закликав підтримати проект журналістки і телеведучої Яніни Соколової про боротьбу з раком.

Про це він написав у Facebook.

"Яніна Соколова приголомшила своїх прихильників та і нас, колег по "цеху", своєю історією боротьби з раком. Їй вдалося побороти цю страшну хворобу. Паралельно з курсами хіміотерапії та операціями вона примудрялась знімати програми, брати розкішні інтерв'ю, вести різноманітні заходи і тролити російські медіа в ютубі. Як і мій татко (який помер від раку - ред.), вона не розкисла, не вихлюпнула свою проблему на широкий загал, щоб стати об'єктом для співчуття, не опустила руки", - зазначив він.

За словами Притули, Соколова при зустрічі сказала йому, що хоче всім розповісти, як погано жити з раком (як психологічно, так і медично), і як перемогти у цій боротьбі.

"Так, ця перемога їй далася нелегко. Тепер у неї перуки і 2 години гриму, перш ніж увійти в кадр. Але вона живе! І це головне! Живе, працює і є щастям для своїх дітей! І хоче донести важливість проблематики до широкого загалу. І робить це у дуже правильний спосіб. Через кіно. Про кохання. І про онко. Я почитав синопсис. Фактично про себе розкаже", - зазначив шоумен.

Він висловив переконання, що коли цей фільм вийде в прокат у кінотеатрах і його покажуть на ТБ, у багатьох з'явиться бажання пройти обстеження, на яке завжди не вистачає часу. "Цим фільмом Яніна рятуватиме життя", - вважає Притула.

Він додав, що зйомки мають стартувати вже зовсім скоро, але для їх запуску ще не достатньо коштів, та закликав допомогти Яніні та її команді фінансово.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 травня Яніна Соколова у Facebook повідомила, що сім місяців тому у неї діагностували рак, і вона змогла подолати хворобу. Вона також вважає, що українське суспільство ще не готове сприймати людей з онкологією.

Соколова також повідомляла, що хоче допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя. Саме з цією метою вона з командою створила мультимедійний проект "Я, Ніна".

Фото: Сергій Притула 

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