Притула закликає підтримати проект Яніни Соколової про боротьбу з раком

Відомий шоумен Сергій Притула закликав підтримати проект журналістки і телеведучої Яніни Соколової про боротьбу з раком.

Про це він написав у Facebook.

"Яніна Соколова приголомшила своїх прихильників та і нас, колег по "цеху", своєю історією боротьби з раком. Їй вдалося побороти цю страшну хворобу. Паралельно з курсами хіміотерапії та операціями вона примудрялась знімати програми, брати розкішні інтерв'ю, вести різноманітні заходи і тролити російські медіа в ютубі. Як і мій татко (який помер від раку - ред.), вона не розкисла, не вихлюпнула свою проблему на широкий загал, щоб стати об'єктом для співчуття, не опустила руки", - зазначив він.

За словами Притули, Соколова при зустрічі сказала йому, що хоче всім розповісти, як погано жити з раком (як психологічно, так і медично), і як перемогти у цій боротьбі.

"Так, ця перемога їй далася нелегко. Тепер у неї перуки і 2 години гриму, перш ніж увійти в кадр. Але вона живе! І це головне! Живе, працює і є щастям для своїх дітей! І хоче донести важливість проблематики до широкого загалу. І робить це у дуже правильний спосіб. Через кіно. Про кохання. І про онко. Я почитав синопсис. Фактично про себе розкаже", - зазначив шоумен.

Він висловив переконання, що коли цей фільм вийде в прокат у кінотеатрах і його покажуть на ТБ, у багатьох з'явиться бажання пройти обстеження, на яке завжди не вистачає часу. "Цим фільмом Яніна рятуватиме життя", - вважає Притула.

Він додав, що зйомки мають стартувати вже зовсім скоро, але для їх запуску ще не достатньо коштів, та закликав допомогти Яніні та її команді фінансово.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня Яніна Соколова у Facebook повідомила, що сім місяців тому у неї діагностували рак, і вона змогла подолати хворобу. Вона також вважає, що українське суспільство ще не готове сприймати людей з онкологією.

Соколова також повідомляла, що хоче допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя. Саме з цією метою вона з командою створила мультимедійний проект "Я, Ніна".

Фото: Сергій Притула