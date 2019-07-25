Україна на три роки заборонила в’їзд Дані Борисовій

Російській телеведучій Дані Борисовій, яка нещодавно відвідала Київ, заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки.

Про це пресслужба Служби безпеки України повідомила у відповідь на запит «Детектора медіа».

«Станом на сьогодні запитуваній вами особі (Дані Борисовій – ред.) заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки», – йдеться у повідомленні.

У СБУ пояснили, що приймають рішення про заборону в’їзду іноземцям або особам без громадянства в інтересах забезпечення національної безпеки України. Попри це, у відомстві не уточнили, коли саме ведучій заборонили в’їзд.

Як повідомлялося, 15 липня російська телеведуча Дана Борисова, яка у 2017 році була в анексованому Криму і назвала півострів «російським», заявила, що приїхала до Києва. Вона зазначила, що не мала проблем з Державною прикордонною службою України і митницею.

Фото: instagram.com/danaborisova_official/