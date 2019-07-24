Помер відомий актор Рутгер Гауер

У Нідерландах після нетривалої хвороби помер актор Рутгер Гауер, зірка фільму “Той, хто біжить лезом”. Йому було 75 років.

Про це повідомляє Variety.

“У Нідерландах помер актор Рутгер Гауер – цю інформацію підтвердив його агент. За його словами, Гауер помер унаслідок нетривалої хвороби, його поховали в середу 24 липня”, - йдеться в повідомленні.

Гауер народився в нідерландському місті Брекелен у 1944 році. Він дебютував у театрі 1955 року, а вперше з’явився на кіноекрані у 1968-му.

Актор знявся більш ніж у 150 фільмах, двічі отримував “Золотий глобус” – за ролі у фільмах “Втеча із Собібора” та “Фатерлянд». У 1981 році Гауер здобув “Золотого тільця” на Нідерландському кінофестивалі за всі свої ролі в цілому.

Широкому загалу Гауер найбільш відомий завдяки ролі Роя Батті у фільмі “Той, хто біжить лезом” Рідлі Скотта, який вийшов 1981 року.

У 2013 році актор став лицарем Ордена Нідерландського лева – це друга за статусом нагорода в цій країні. Гауер активно знімався до останнього часу. Зокрема наприкінці 2019 року очікується вихід міні-серіалу “Різдвяна пісня в прозі” (адаптація однойменної повісті Чарльза Діккенса) з його участю.

Фото: foxnews.com