Кліп Onuka номінували на міжнародну кінопремію Social World Film Festival
Про це повідомляє Jetsetter.ua.
"Кліп Алана Бадоєва для Onuka на пісню Strum номінований на міжнародну кінопремію Social World Film Festival, єдиний кінематографічний конкурс у світі, який цілком присвячений соціальному кіно в усіх його інтерпретаціях. Шестихвилинна відеоновела, знята в жанрі поетичного реалізму, буде представлена в межах кінофестивалю в Сорренто", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прем’єра кліпу на пісню Strum відбулася у вересні минулого року в межах соціальної ініціативи музикантів і громадської організації «Україна без сміття» – ECOSTRUM. Вона присвячена проблемі ставлення українців до побутового сміття.
Знімали відео біля Києва – в Підгірцях, де знаходиться основне звалище побутових відходів столиці. За десятиліття експлуатації воно виросло до розмірів 27-поверхового будинку.
Повідомляється, що оператором конкурсного відео виступив Микита Кузьменко, художником-постановником – Олена Гаджилова, а стилістом – Соня Солтес.