Кліп Onuka номінували на міжнародну кінопремію Social World Film Festival

Відео Алана Бадоєва для Onuka на пісню Strum побореться за перемогу у категорії "Соціальне відео".

Про це повідомляє Jetsetter.ua.

"Кліп Алана Бадоєва для Onuka на пісню Strum номінований на міжнародну кінопремію Social World Film Festival, єдиний кінематографічний конкурс у світі, який цілком присвячений соціальному кіно в усіх його інтерпретаціях. Шестихвилинна відеоновела, знята в жанрі поетичного реалізму, буде представлена ​​в межах кінофестивалю в Сорренто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем’єра кліпу на пісню Strum відбулася у вересні минулого року в межах соціальної ініціативи музикантів і громадської організації «Україна без сміття» – ECOSTRUM. Вона присвячена проблемі ставлення українців до побутового сміття.

Знімали відео біля Києва – в Підгірцях, де знаходиться основне звалище побутових відходів столиці. За десятиліття експлуатації воно виросло до розмірів 27-поверхового будинку.

Повідомляється, що оператором конкурсного відео виступив Микита Кузьменко, художником-постановником – Олена Гаджилова, а стилістом – Соня Солтес.