Український кліп включений до програми п'яти кінофестивалів

Кліп українського гурту "Один в каное" увійшов до конкурсної програми п'яти міжнародних кінофестивалів.

Про це повідомляється на сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.

"Кліп українського гурту "Один в каное" під назвою "У мене немає дому" увійшов до конкурсної програми 5-ти світових кінофестивалів, серед яких американський, італійський, турецький та український", - йдеться у повідомленні.

За сюжетом, головний герой кліпу постійно подорожує у спробі знайти своє місце у світі.

Нині кліп, який знімали у Запоріжжі, має більше 3 мільйонів переглядів.

Фото з відкритих джерел.